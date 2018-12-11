Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
В Кремле абсолютно не согласны со словами госсекретаря Майка Помпео о разбазаривании России и Венесуэлой средств: на оборонный бюджет США можно прокормить Африку, заявил представитель Кремля.
При этом Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Москва продолжает искать конструктивных отношений с Вашингтоном и надеется на взаимность, сообщает РИА Новости.
Ранее Майк Помпео назвал отправку Россией двух Ту-160 в Венесуэлу разбрасыванием государственных средств коррумпированными правительствами. "Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают", – написал Помпео у себя в Twitter.
Накануне Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, тяжелый транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Военнослужащие получили возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что перелет проходил в полном соответствии с международным правом.
Торжественная встреча ракетоносцев Ту-160 ВКС России в Венесуэле https://t.co/IXeev83psz #ВКСРоссии #Венесуэла— Фарит Мухамадеев (@MuhamadeevFarit) 11 декабря 2018 г.
В свою очередь министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сказал, что совместные полеты с российскими самолетами направлены на подготовку Венесуэлы к защите перед лицом любой возможной агрессии против мира и равновесия страны. От кого исходит угроза, он не уточнил.
На этой неделе в Венесуэлу из России прибудет представительная делегация, визит пройдет по линии военно-технического сотрудничества. Запланированы совместные полеты самолетов ВВС Венесуэлы и ВКС России.
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