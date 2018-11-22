Лавров послал сигнал параноику Трампу

Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер, а отношения Москвы и Вашингтона вконец испортились. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал заокеанских партнеров к налаживанию контактов.

По мнению главы МИДа, отношения России и США остаются заложниками разборок в американской политической элите, при этом зацикленность Вашингтона на санкциях приобрела параноидальный характер.

Москва по-прежнему хочет наладить отношения с Вашингтоном и всегда открыта к сотрудничеству. Однако, как говорит Лавров, общение между нашими странами попало в заложники к американской политической элите и разборкам в ней. Многие политики за океаном не стесняются разыгрывать российскую карту в своих целях, в том числе предвыборных.

В американских СМИ культивируется недоверие к России и подогреваются русофобские настроения. "Огромный потенциал сотрудничества не используется, что тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном. Правда, понимания того, что оно должно строиться на взаимном уважении, у американцев пока не видно. "Мы рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне в конце концов возобладает. Это отвечало бы интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества", – резюмировал министр.

Отношения Москвы и Вашингтона испортились после воссоединения Крыма с Россией. В Штатах считают, что это произошло незаконно и под давлением со стороны Кремля. После событий 2014 года на Украине США приняли уже более десяти пакетов антироссийских санкций и, судя по всему, останавливаться не собираются.