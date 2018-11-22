Лавров послал сигнал параноику Трампу
По мнению главы МИДа, отношения России и США остаются заложниками разборок в американской политической элите, при этом зацикленность Вашингтона на санкциях приобрела параноидальный характер.
Москва по-прежнему хочет наладить отношения с Вашингтоном и всегда открыта к сотрудничеству. Однако, как говорит Лавров, общение между нашими странами попало в заложники к американской политической элите и разборкам в ней. Многие политики за океаном не стесняются разыгрывать российскую карту в своих целях, в том числе предвыборных.
В американских СМИ культивируется недоверие к России и подогреваются русофобские настроения. "Огромный потенциал сотрудничества не используется, что тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня", – цитирует Лаврова РИА Новости.
«Надо принимать бой». В Крыму ответили на пополнение санкционного списка США https://t.co/b5aY4WjgBj #санкции #Крым pic.twitter.com/PFBFwBDJjA— Сергей Михеев (@miheevpolitolog) 21 ноября 2018 г.
По его словам, Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном. Правда, понимания того, что оно должно строиться на взаимном уважении, у американцев пока не видно. "Мы рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне в конце концов возобладает. Это отвечало бы интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества", – резюмировал министр.
Отношения Москвы и Вашингтона испортились после воссоединения Крыма с Россией. В Штатах считают, что это произошло незаконно и под давлением со стороны Кремля. После событий 2014 года на Украине США приняли уже более десяти пакетов антироссийских санкций и, судя по всему, останавливаться не собираются.
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