Москва жестко ответила на новую провокацию Киева
Если попробовать принять симметричные меры, это может привести к помешательству. Происходящее в Незалежной, полагает Захарова, является признаком развала государственного устройства, спровоцированным "дикими телодвижениями" официального Киева.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что власти Украины намерены использовать военное положение в собственных корыстных целях. Захарова пояснила, что президенту страны Петру Порошенко нужно поднять рейтинг, значительно просевший за последнее время.
О запрете на въезд на Украину для россиян от 16 до 60 лет Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter. По его словам, Киев таким образом намерен предотвратить некие операции, которые россияне якобы планировали осуществить еще несколько лет назад.
Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России. Спустя несколько часов суда были задержаны пограничниками Федеральной служба безопасности и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы. В свою очередь Украина ввела военное положение в юго-восточных областях до конца декабря текущего года.
Напомним, в 2015 году Украина отменила авиасообщение с Россией. Кроме того, в Киеве обсуждают возможность остановки железнодорожных пассажирских перевозок между странами. Ранее сообщалось, что соответствующее решение власти Незалежной могут принять до конца года.
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