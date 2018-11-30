Москва жестко ответила на новую провокацию Киева

В Москве отреагировали на запрет Киева на въезд россиянам от 16 до 60 лет. По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, на Украине произошел полный развал государственного устройства. В такой ситуации говорить о зеркальных мерах "просто страшно", заявила она.



прочитано 488 раз