Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко считает безвизовый режим с Евросоюзом одним из своих главных достижений на посту главы государства. Но терпение Европы, кажется, заканчивается. После наглой выходки в Керченском проливе и последующего за ней введения военного положения в ЕС заговорили об отмене договора о безвизе.



Европейский союз не заключал соглашения со страной, где действует военное положение, заявил депутат Европарламента Яромир Кохличек. В интервью изданию "Известия" он отметил, что если в какой-либо стране введен такой режим, то условия взаимодействия с ней должны быть "особыми".

Кохличек раскритиковал неоднозначные действия украинских властей. Введение военного положения ничего не решает, уверен он, а только нарушает права украинцев.

Тем не менее в Совете ЕС отношения Брюсселя и Киева пересматривать не собираются. Там заявили, что введение военного положения на Украине на безвизовый режим не влияет.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды. На предупреждения пограничников суда не реагировали. Вечером того же дня они были задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела. Украина, в свою очередь, ввела военное положение в юго-восточных областях сроком на 30 дней.

Украинские министры после введения военного положения начали являться на заседания в камуфляже. Не хватает еще боевой раскраски и автомата через плечо. А пока в Киеве карнавал, подставленные Порошенко моряки сидят под стражей. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 27 ноября 2018 г.

Безвизовый режим с Евросоюзом Украина получила в июне прошлого года. Президент страны Петр Порошенко называл это большим достижением и заявлял, что теперь граждане Незалежной смогут спокойно путешествовать по Европе. На выходные – в Вену, говорил Порошенко, что породило у скептиков немало мемов.

Вскоре выяснилось, что разрекламированный Порошенко безвиз оказался банальным надувательством. Просто так уехать жить или учиться в ЕС не получится: безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в Европе сроком не более 90 дней.