Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Пятница 30 ноября
Лента новостей
15:38
Самый крупный подросток сбросил 100 килограммов
15:07
Известная актриса превратилась в чудовище (видео)
14:31
Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета
14:16
Шикарная квартира алкоголика Осина может уйти с молотка за долги
14:10
Пострадавшего из-за загула с неграми Макрона проигнорировали в Аргентине
14:09
В Чебоксарах учительница на внедорожнике сбила школьника
13:41
Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма
13:29
Звезду "Дома-2" дважды пытались убить
13:25
"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко
13:07
Эксперимент "Дни.ру": Силиконовые девушки светятся в темноте
12:55
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
12:53
По центру Киева прошли радикалы с факелами
12:48
Москвичам угрожает резкое облысение
12:17
Украинские силовики вломились в дом предстоятеля Киево-Печерской лавры
12:13
В Москве задержали сына Игоря Талькова
12:02
Известная певица засветила ягодицы перед публикой
11:48
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
11:46
"Куда это годится?!": Николаев не смог досмотреть шоу о Фриске
11:43
В поломке самолета Меркель усмотрели криминальный след
11:29
Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи
11:22
Главные события Москвы
11:12
Глушаков наплевал на агрессивного фаната
11:09
Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России
10:49
Павел Прилучный потерял близкого человека
10:44
Украина закрыла въезд в страну для мужчин из России
10:38
Пляж и танцы: фантастические новогодние каникулы во Вьетнаме
10:24
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
10:21
Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням
10:15
Малахов свел Солнцева с беременной любовницей Серова
10:08
Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018
10:06
Бездомного отправили в колонию за кражу в храме
09:59
Под Москвой букмекеров ограбили на четверть миллиона
09:56
Авария на борту перепугала суровую Меркель
09:48
В Башкирии иномарка сбила пешехода и врезалась в столб
09:41
Десятки животных погибли при пожаре на ямальской ферме
09:35
Россия вывела на орбиту три военных спутника
09:33
"Я уже лапки опустила": Заворотнюк о распавшейся семье
09:22
Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели
09:02
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
08:58
Растерянная овца едва не устроила аварию на МКАД (видео)
08:32
Николаев оказался на грани развода
08:26
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
08:08
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
22:01
55-летний Тарантино впервые женился
21:58
Умер знаменитый отечественный футболист
21:56
Галкин сделал интимную стрижку и побрил грудь перед сексом с бабушкой
21:49
Оставшегося в одиночестве Фадеева окручивает любовница Серова
21:43
В "Октябре" прошла премьера молодежной экшн-комедии “Все или ничего”
21:43
Есть убитый: в Краснодаре произошла перестрелка с полицейскими
21:31
Под Нижним Новгородом трое пьяных мужчин устроили погром
21:21
Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
21:17
В Сургуте грабитель убежал из банка с пустыми руками
21:07
"Как в гробу!'': усыпанный цветами Козловский переполошил народ
20:46
Под Москвой при пожаре погибли дети
20:44
Трамп признал Крым российским
20:33
Пышногрудая телеведущая ненароком показала свое укромное местечко
20:31
Дайнеко подло обошлась с по уши влюбленным Воробьевым
20:23
Под Астраханью два вора вскрыли 33 гаража
20:18
Казахстан и Россия обсудили результаты стратегического партнерства
20:16
В Ижевске мужчина убил ножом собутыльника
20:03
В Татарстане мужчины пытались разобрать поезд
20:03
"Симулировала оргазмы": преданный любимой женщиной Солнцев убит горем
19:46
Простофиля Трамп наплевал на важную встречу с Путиным
19:29
Житель Ишима поплатился за контрафактный спирт
19:17
Бондарчук открыто заявила о любовнике
19:15
В Омске пьяный водитель сбил пенсионерку
18:41
С Розенбаумом во время полета случилось ужасное
18:35
Изувечившего любовницу участника "Дома-2" выкинули из шоу
18:31
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 ноября 2018 года
18:05
Сыну Рудковской и Плющенко срочно потребовался врач
17:54
Лавров раскрыл коварные планы Запада в Крыму
17:51
"Училась ходить заново": откровения пережившей клиническую смерть Понаровской
17:28
Всплыли шокирующие данные о сыне Яковлевой
17:08
Есть угроза взрыва: под Нижним Новгородом загорелся бензовоз
17:08
Истинная причина поспешной женитьбы Табакова на Зудиной
17:00
Алчный Порошенко решил заработать на военном положении
16:46
"Достоинство подпрыгивало": пышная Чехова дала хаму по наглой морде
16:32
Борисов "слил" интимное видео Алибасова и его жены
16:28
Захарова врезала униженной Меркель
16:27
Солнцев рассказал о любовнице после грязной драки с женой-старушкой
16:26
В Ростове нашли трупы двух мужчин
16:13
Удерживающий ребенка Кержаков с треском провалился
16:06
"Обожаю всех": растаявшая Лобода в восторге от черных красавцев
15:45
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
15:44
77-летняя Чурсина в ужасе бежала от бессовестного Малахова
15:44
Порошенко сделал пугающее заявление про соль и спички
15:28
Перепутали с Биланом: знаменитого певца обокрали посреди улицы
15:24
Подробности жуткой аварии с автобусом в Москве
15:02
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
15:01
Солнце сожжет Землю: определена дата конца света
14:46
Кейт Миддлтон разрыдалась из-за требований своенравной Меган Маркл
14:43
Беспомощный Трамп включил дурака перед встречей с Путиным
14:40
"Не надо меня утешать": Ургант плачет от страшного диагноза
14:33
В детском саду в Ижевске произошел пожар
14:30
Алибасов стонет от прикосновений 80-летней жены
14:29
Медведева довела до слез соперницу по Гран-при
14:25
Всполошившие Москву хакеры пытались подставить жительницу Балашихи
14:15
В Москве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик
14:09
Порошенко пошел на отчаянный шаг ради похорошевшей Тимошенко
13:56
15 миллионов за скандал: Шукшина раскрыла гнусное предложение Малахова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похоронивший Фриске Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми
"Против телебезобразия": народ пошел войной на циничных Борисова и Малахова
Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
Истинная причина поспешной женитьбы Табакова на Зудиной
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
Политика

Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер Петр Порошенко считает безвизовый режим с Евросоюзом одним из своих главных достижений на посту главы государства. Но терпение Европы, кажется, заканчивается. После наглой выходки в Керченском проливе и последующего за ней введения военного положения в ЕС заговорили об отмене договора о безвизе.  

Продолжение: Москва жестко ответила на новую провокацию Киева
прочитано 5219 раз

Европейский союз не заключал соглашения со страной, где действует военное положение, заявил депутат Европарламента Яромир Кохличек. В интервью изданию "Известия" он отметил, что если в какой-либо стране введен такой режим, то условия взаимодействия с ней должны быть "особыми".  

ПО ТЕМЕ

Порошенко униженно лебезит перед Трампом

Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Кохличек раскритиковал неоднозначные действия украинских властей. Введение военного положения ничего не решает, уверен он, а только нарушает права украинцев.  

Тем не менее в Совете ЕС отношения Брюсселя и Киева пересматривать не собираются. Там заявили, что введение военного положения на Украине на безвизовый режим не влияет. 

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды. На предупреждения пограничников суда не реагировали. Вечером того же дня они были задержаны и доставлены в порт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела. Украина, в свою очередь, ввела военное положение в юго-восточных областях сроком на 30 дней.

Безвизовый режим с Евросоюзом Украина получила в июне прошлого года. Президент страны Петр Порошенко называл это большим достижением и заявлял, что теперь граждане Незалежной смогут спокойно путешествовать по Европе. На выходные – в Вену, говорил Порошенко, что породило у скептиков немало мемов. 

Вскоре выяснилось, что разрекламированный Порошенко безвиз оказался банальным надувательством. Просто так уехать жить или учиться в ЕС не получится: безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в Европе сроком не более 90 дней.

Автор: Иван Поляков30 ноября 2018, 13:02

Политика

Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко
Порошенко униженно лебезит перед Трампом

Шоу-бизнес

Известная актриса превратилась в чудовище (видео)
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова
Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета

Проишествия

Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос
Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Спорт

Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании

Видео инцидента она опубликовала на своей странице в Instagram
Lifestyle

Эксперимент "Дни.ру": Силиконовые девушки светятся в темноте

Достаточно просто выключить в комнате свет и поднести фонарики к груди
Шоу-бизнес

Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую

Телеведущий помог оболганной пианистке

Шоу-бизнес

Николаев оказался на грани развода

Всему виной – обилие приезжающих девочек

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей
Запретные фото вышедшей замуж за короля победительницы конкурса "Мисс Москва"
Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

Спорт

Глушаков наплевал на агрессивного фаната
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
Медведева довела до слез соперницу по Гран-при

Регионы

Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru