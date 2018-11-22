Чем Путин завоевал доверие в мире

Итальянский Институт Милтона Фридмана назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина самыми популярными лидерами на планете. Итальянские специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что главы государств думают о своем народе, отказавшись от стремления угодить миру.

Первое место стабильно занимает председатель КНР. Си Цзиньпину удалось укрепить экономическую роль Китая, выполнив две задачи: повысить популярность у себя на родине и поднять собственный рейтинг в мире во многом благодаря политике невмешательства Пекина и растущему международному влиянию Китая.

Владимир Путин – на втором месте. В исследовании говорится: он заслуженно пользуется высоким уровнем поддержки внутри России, что позволяет ему сосредоточиться на внешней политике. По причине угасания идеалов глобалистской политики, уменьшения роли США в решении международных проблем и растущих расхождений между западными странами Путин без проблем находит в мире все новых партнеров и союзников.

Это особенно касается стран Европейского союза, где евроскептики, стремительно набирающие популярность в основном под вывеской традиционалистских или националистических идеологий, укрепляют связи и партнерские отношения с Кремлем.

Далее рейтинг Института Милтона Фридмана выглядит так: третью позицию в нем занимает Дональд Трамп, на четвертом месте – Ангела Меркель. Американский президент занял высокую строчку прежде всего благодаря тому, что США остаются самым могущественным государством в мире, хотя на международной арене сам Трамп имеет достаточно низкий уровень одобрения своей политики.





Канцлер Германии, в свою очередь, остается лидером с таким высоким уровнем одобрения по причине того, что в мире ее считают элементом стабильности и гарантом равновесия. Даже в контексте кризиса отношений между США и Россией Меркель стремится сохранить нейтралитет, избегая резких решений, которые могли бы ухудшить отношения со сторонами этого столкновения.

Специалисты Института Милтона Фридмана пришли к выводу, что в основе выбора людей, голосующих за тех или иных политиков, лежат их заслуги перед своими странами, а уже потом международные достижения. Яркий пример – Эммануэль Макрон (он в мировом рейтинге следует за Меркель). Французский президент как лидер глобализма имеет достаточно высокие рейтинги в мире, зато у себя на родине получает крайне низкий уровень одобрения.

Похожая история – с Терезой Мэй, только ее позиции в мире так же нестабильны, как и у себя на родине. Пережив раскол внутри собственной партии и проявив неспособность проводить уверенную политику по линии выхода страны из Евросоюза, британский премьер столкнулась с беспрецедентным падением популярности.

Итальянские специалисты делают вывод, что секрет популярности политика, решившего завоевать расположение своих сограждан, при этом отказавшись от стремления к хорошей оценке в мире, состоит в способности давать простые ответы и предлагать простые решения внутренних проблем. И это в полной мере удается делать российскому президенту.