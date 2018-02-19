Володин раскрыл Западу секрет популярности Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил западным критикам объяснение "феномена Путина". Глава российского государства пользуется поддержкой подавляющей части населения, поскольку многое сделал для страны и ее граждан, заявил председатель нижней палаты в ходе визита парламентской делегации в Швейцарию.



По словам Володина, российский лидер пользуется поддержкой более 80% граждан России. "Путин – сильный президент, он многое сделал для своей страны и граждане его поддерживают", – сказал спикер нижней палаты в интервью ведущему Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS.

Думский спикер подчеркнул, что только российский народ должен решать, кто будет президентом и какая должна быть политическая конкуренция. "Если более 80% населения России поддерживает президента Путина, а все социологические исследования говорят об этом, нужно просто понимать, что во главе России стоит самый популярный политик, который многое сделал для страны,

и граждане оценивают своего президента, поддерживают его и, надеюсь, что и дальше будут поддерживать", – добавил Володин.

Председатель нижней палаты считает некорректными разговоры о якобы отсутствии политической конкуренции в России, о чем заявляют некоторые критики в западных странах. "Вопрос нужно адресовать не Путину – почему так велика его поддержка. Вопрос нужно адресовать главам других государств – почему их недостаточно поддерживают граждане их стран", – уверен глава нижней палаты.





На его взгляд, невысокий уровень поддержки политических лидеров на Западе связан с неудовлетворенностью людей в Европе тем, как государство решает их проблемы. "А подходы России им импонируют", – заметил думский спикер.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Владимир Путин участвует в избирательной гонке в качестве самовыдвиженца.



