Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?

В пражском отеле Grandior Hotel Prague осталось меньше 20 свободных номеров. 23 ноября 2018 года в него заселятся участники форума "Россия вместо Путина", организатором которого выступает Михаил Ходорковский. Беглого олигарха разыскивает Следственный комитет России по подозрению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова 20 лет назад.

Открытие конференции состоится в пятницу вечером. Первая сессия называется "Российское присутствие в Европе – где зло и где польза". Участники форума обсудят "вмешательство в европейские выборы", "влияние RT", энергетику и многое другое. Где-то между обсуждениями гостей порадуют хорошим столом. Беглый олигарх не скупится на угощение. В меню фуршета входят блюда итальянской и французской кухонь.

На следующий день гостей ждет не менее плотный завтрак, выступления экспертов, кофе-брейк, дискуссии об экологии, гендере, "взаимодействии с режимом". Бывший адвокат Михаила Ходорковского Елена Лукьянова выступит в качестве модератора дискуссии о неправовом законотворчестве. Список участников еще не опубликован.

В интервью изданию "Политика Сегодня" Елена Лукьянова отметила, что будет вести юридическую секцию. "У меня есть проблемы правосудия, особенности политического преследования. Нюансы законов и критерии правовых и неправовых законов. Все. Я работаю как профессионал", – подчеркнула она.





Как отмечает издание, Лукьянова известна скандальной статьей о Крыме. Бывший адвокат Ходорковского уверена, что он "не совсем наш". В качестве довода женщина приводит Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ от 1995 года. Данный документ обязывает членов соглашения не поддерживать сепаратизм на территории друг друга. Правда, Елена удобно забыла, что Украина так и не ратифицировала договор, не став членом СНГ.

Несмотря на всю серьезность намерений организаторов, адвокат Ходорковского так и не смогла ответить на самый главный вопрос: что же изменится после конференции? "Глупый вопрос, непрофессиональный и провокационный… Я не буду вам отвечать...", – ответила Лукьянова журналисту.





Более разговорчивым стал председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров. Его роль на форуме – ведение сессии о сопротивлении на муниципальном и региональном уровне "изнутри".

"Появился новый пласт политиков муниципального уровня. Люди преодолели барьер, фильтр. И, главное, у них получается менять ситуацию где-то в муниципальных образованиях целиком, где-то решая проблемы. Именно об этом я буду говорить", – отметил он.

Примкнувшего к "Яблоку" Максима Каца не позвали в Прагу. О форуме он узнал благодаря корреспонденту "Политики Сегодня": "Ну, посмотрю". Обсуждать этичную сторону форума о России за рубежом Максим Кац отказался. Ходорковского оппозиционер считает "интересным человеком".

А вот Дмитрий Крайнов Ходорковского интересным отнюдь не считает. Он уверен, что идеи скандального миллиардера – преступника не нужны российскому обществу. "Поезд Ходорковского ушел. Нужно же поддерживать внешний облик организации, вот он и поддерживает", – поделился мнением Дмитрий Крайнов.





Победитель праймериз в кандидаты в президенты 2018 от сил Ходорковского разочарован в коллегах. "Для чего тогда, спрашивается, нужен был весь этот цирк? Для чего? Либо это все было не по-настоящему, либо направлено на одного из кандидатов. На Навального, который в итоге не смог принять участие в выборах", – сокрушается Крайнов.

Необходимо отметить, что праймериз 2016 года, инициированный Ходорковским, тоже носил название "Россия вместо Путина". Крайнов и там участвовал, но как говорится, больше "для массовки".

Сайт перестал обновляться с 11 декабря 2017 года. Форум с таким же названием работает на другом домене, зарегистрированном 28 июня 2016 года в Лондоне. Его цена меньше 10 долларов. Скромная сумма по меркам олигарха. Куда дороже накормить толпу русофобов на форуме – они и так сыты.