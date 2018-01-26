Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Названы сроки окончания войны в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Markiian Lyseiko
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Курт Волкер назвал сроки окончания конфликта в Донбассе. По его словам, войну можно прекратить за год.

Продолжение: Киев шантажирует Москву пленным россиянином

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"Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", – заявил он.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Говоря о роли Соединенных Штатов в конфликте, Волкер скромно заявил, что Америка "играет роль миротворца", выполняя просьбу нормандской четверки – России, Германии, Франции и Украины. По словам представителя Трампа, Вашингтон желает "восстановления территориальной целостности и единства" Незалежной.

Вопрос в том, хочет ли этого Киев. Украина не будет пытаться вернуть Донбасс до следующих президентских или парламентских выборов из-за негативного отношения к властям Незалежной со стороны населения региона, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.

Петр Порошенко и Курт Волкер. Фото: GLOBAL LOOK press/Mykhailo Palinchak

По его словам, возвращение Донбасса – прежде всего возвращение живущих там людей. "А разве избиратели из Донбасса проголосуют за власть на парламентских и президентских выборах? Никогда", – заметил он. На его взгляд, регион вновь окажется в составе Украины не ранее 2019 года.

На днях Верховная рада приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. В нормативно-правовом акте Россия названа "страной-оккупантом", а глава государства получает диктаторские полномочия, в том числе по своему усмотрению использовать вооруженные силы без согласия парламента, а также вводить военное положение в отдельных областях.

Показательно, что в новом законопроекте нет ни слова о заключенных почти три года назад минских соглашениях. По словам экспертов, это доказывает, что Киев не собирается выполнять взятые на себя обязательства и не настроен на решение конфликта в Донбассе мирным путем.

Автор: Иван Поляков26 января 2018, 14:24

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