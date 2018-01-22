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Политика

Россия разнесла Порошенко за лукавство

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президенту Украины досталось от депутатов российской Госдумы за свои заявления о скандальном законе, принятом Верховной радой. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин обвинил лидера Незалежной в лукавстве.

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Парламентарий прокомментировал заявление президента Украины о том, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договоренностям.  "Закон является основанием для жестких силовых решений, вплоть до боевых действий, введения военной техники и полномасштабных операций. Петр Алексеевич, как всегда лукавит, мягко говоря. Этот закон не имеет никакого отношения к Минским соглашениям. Сейчас маски сорваны", – отметил депутат в интервью RT.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Ранее Порошенко заявил, что принятие Верховной радой президентского законопроекта по Донбассу – правильный шаг и доказательством тому служит реакция России. "Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон", – сказал украинский лидер.

Инициированный Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса Рада приняла 18 января. Документ дает право руководству страны использовать вооруженные силы на неопределенный срок без санкции парламента. Президент сможет вводить военное положение, которое прекращает действие гражданских органов власти, – их функции перейдут к областным военным администрациям.


Россия в документе называется "страной-оккупантом", также вводится понятие "российская оккупационная власть". В окончательном тексте законопроекта убраны любые упоминания о минских договоренностях.

В Москве документ раскритиковали сразу же после его обнародования: в МИДе принятие закона назвали подготовкой к войне. "Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", – заявили на Смоленской площади.

Законопроект раскритиковали и на Украине. Крайне жестко высказалась бывший министр юстиции Елена Лукаш. Принятие законопроекта экс-чиновница назвала "имитацией и мастурбацией" нынешней украинской власти. А народный депутат Украины Надежда Савченко, в свою очередь, назвала принятой коллегами-парламентариями закон юридически безграмотным.

Автор: Александр Комаров22 января 2018, 17:18
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