Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата

Минский формат превращается в площадку для общения России и США, а мнение Киева в нем уже никто не учитывает. Так считает соратник экс-президента Виктора Януковича, бывший депутат Рады Владимир Олейник.

Соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник прокомментировал у себя в Facebook планируемый визит спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера в Киев. "В Украине нужно как-то разрулить и с чем-то выходить на переговоры с Россией. Видимо Волкер и будет искать этот вариант. С Украиной как в том бородатом анекдоте: нести тяжело, а бросить жалко", – написал бывший нардеп.

По его мнению, минский формат вышел на орбиту двусторонних отношений США и России. При этом, Германия и Франция тоже не имеют особо влияния, а Украина и вовсе за горизонтом. "Волкер выслушает Порошенко и скажет, что нужно делать в интересах Соединенных Штатов Америки", - считает Олейник.

Визит дипломата на Украину намечен на 27 октября, Курт Волкер проведет в Киеве встречу с президентом Петром Порошенко.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что палаточный городок у стен Верховный рады – дело рук экс-депутата Владимира Олейника. На своей страничке в Facebook министр написал, что соратник Януковича профинансировал установку палаток в центре Киева.

"Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов", – написал Аваков и сопроводил свой пост видеозаписью, в которой Олейник заявляет, что у Рады стоит одна его палатка.

Попытку устроить в Киеве новый майдан предпринял 17 октября скандальный политик Михаил Саакашвили и сторонники его политического движения "Рух новых сил". В начале сентября лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области незаконно проник на территорию страны и провел митинги в нескольких городах Украины.

Организовать в Киеве массовый протест Саакашвили не удалось: в первый день у здания Рады собралось не более двух тысяч человек. Со временем пыл митингующих угас, несколько самых стойких противников действующей власти остались в палатках, разбитых под окнами парламента.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы.