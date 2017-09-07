Госдеп запутался в показаниях по скандалу с обысками в консульстве России

Представитель Госдепартамента США сделал официальное заявление по поводу проникновения на территорию консульства России в Сан-Франциско. Дипломаты сообщили, что никаких обысков не было, хотя ранее подтвердили факт проведения "инспекции".

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства заявил, что обвинения, касающиеся проникновения в здание дипмиссии, не соответствуют действительности. Его не смутило даже наличие видеодоказательств.

"Обвинения со стороны российского правительства, в том числе что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными", – невозмутимо сказал представитель Госдепа. Он добавил, что у дипломатов есть время до 1 октября, чтобы покинуть жилую зону консульства, передает РИА Новости.

По словам чиновника, на территории дипмиссии России велись строительные работы. "На этой неделе мы привезли внешних контрактных работников, чтобы построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания, обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства. Госдепартамент проинформировал российское правительство о необходимости этих работ", – пояснил он.

Напомним, что генеральное консульство России в Сан-Франциско прекратило свою деятельность 1 сентября. После этого сотрудники Госдепа и силовики провели в здании обыск.

Примечательно, что ранее американские власти назвали происходящее инспекцией и не отрицали факт проникновения на территорию дипломатической миссии. Как писали Dni.Ru, в Госдепе заявили, что обыски проводились с целью обеспечить безопасность зданий.