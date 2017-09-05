Украине предложили вернуться в состав СССР

Украина должна вернуться в состав СССР, следуя принципу нерушимости границ. Об этом заявил профессор американского университета Брауна, сын советского лидера Никиты Хрущева Сергей.

Отпрыск первого секретаря ЦК КПСС прокомментировал свои слова в эфире украинского ТВ о том, что передача Крыма из состава России Украине в 1954 году была техническим, а не политическим решением советского руководства. В интервью "Комсомольской правде" Сергей Хрущев заявил, что при соблюдении принципа нерушимости границ в послевоенной Европе первым делом необходимо вернуть Украину в состав СССР.

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По его словам, он не согласен с позицией Киева, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году было незаконным. Он подчеркнул, что произошедшее – "есть свершившийся факт".

Напомним, ранее Сергей Хрущев назвал передачу Крыма в состав Украины "правильным решением". "Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине", – сказал он. По его словам, никаких политических мотивов в этом шаге не было, равно как и желания сделать подарок влиятельной украинской бюрократии.

Профессора университета Брауна также возмутили слухи, что передача полуострова Украинской ССР стала "подарком" Хрущева его жене Нине, которая была родом с Западной Украины. Сын советского лидера заявил, что в то время Крымский полуостров начал возрождаться, "сажали много винограда".





Законность передачи Крымской области в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 года вызывает у экспертов вопросы. В частности, по мнению большинства из них, принявшие указ органы – республиканский и союзный Верховные Советы – по действовавшей в то время Конституции не имели права распоряжаться в территориальных делах.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года. За соответствующее решение на референдуме проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Украина и страны Запада отказываются признавать воссоединение, называя народное волеизъявление "незаконным".

Межтем почти 70% россиян выступают за восстановление СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рамблер". Так, 68% граждан были бы рады возрождению СССР. Из них 33% считают, что это возможно. Причем, по мнению этой части респондентов, Обновленный Союз станет величайшей державой. Еще 35% граждан хотели бы восстановления Советского Союза, но убеждены, что в современных реалиях это невозможно. 32% респондентов – против восстановления СССР. По их мнению, Россия от этого останется в проигрыше. В опросе приняли участие более 8 тыс. граждан.