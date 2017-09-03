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Политика

Зачем Госдеп устроил Москве адскую клоунаду

Российское консульство в Сан-Франциско. Фото: GLOBAL LOOK press/middleageriot/ twitter.com
Сотрудники Государственного департамента США и силовых ведомств страны устроили настоящую клоунаду в зданиях российской дипмиссии. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, зачем Белый дом пошел на наглую провокацию.
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Обыск со взломом проходил в зданиях в Сан Франциско и Вашинтоне. Захарова предположила, что власти США таким образом хотели спровоцировать работников российским дипломатической миссии на агрессию. "Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", – написала она на своей личной странице в социальной сети Facebook.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Беспардонную провокацию Госдепа Захарова назвала адской клоунадой. Дипломат предположила, что обыски являются попыткой унизить сотрудников российского внешнеполитического ведомства. "Наверняка. Не сомневаюсь. Но я так же не сомневаюсь в том, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов. Они проклинают тех, кто их послал на это унизительное цирковое представление мирового масштаба", – добавила она.

По словам Захаровой, США вложили огромную сумму в кампанию по созданию русофобских настроений. "Одним словом – "Дуря в мустыне". Под таким названием войдет в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США", – заключила дипломат.

Высказался по поводу дипломатического скандала и торговый представитель России в США Александр Стадник. Он назвал происходящее рейдерским захватом. "Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", – заявил он.

По словам Стадника, сотрудники ведомства постарались вывезти из здания все необходимое. Дипломаты надеются продолжить работу на территории российского посольства.

Напомним, Госдеп при поддержке силовых структуру провел обыск в двух зданиях российской дипломатической миссии. Как писали Dni.Ru, для незаконного проникновения местные власти даже наняли профессионального взломщика.

Автор: Евгений Мышко3 сентября 2017, 13:02

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