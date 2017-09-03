Зачем Госдеп устроил Москве адскую клоунаду
Обыск со взломом проходил в зданиях в Сан Франциско и Вашинтоне. Захарова предположила, что власти США таким образом хотели спровоцировать работников российским дипломатической миссии на агрессию. "Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", – написала она на своей личной странице в социальной сети Facebook.
Беспардонную провокацию Госдепа Захарова назвала адской клоунадой. Дипломат предположила, что обыски являются попыткой унизить сотрудников российского внешнеполитического ведомства. "Наверняка. Не сомневаюсь. Но я так же не сомневаюсь в том, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов. Они проклинают тех, кто их послал на это унизительное цирковое представление мирового масштаба", – добавила она.
По словам Захаровой, США вложили огромную сумму в кампанию по созданию русофобских настроений. "Одним словом – "Дуря в мустыне". Под таким названием войдет в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США", – заключила дипломат.
Высказался по поводу дипломатического скандала и торговый представитель России в США Александр Стадник. Он назвал происходящее рейдерским захватом. "Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", – заявил он.
По словам Стадника, сотрудники ведомства постарались вывезти из здания все необходимое. Дипломаты надеются продолжить работу на территории российского посольства.
Напомним, Госдеп при поддержке силовых структуру провел обыск в двух зданиях российской дипломатической миссии. Как писали Dni.Ru, для незаконного проникновения местные власти даже наняли профессионального взломщика.
Первое откровенное интервью внука Примадонны
Ложь раскрыл Стас Садальский
Противоправные действия дипломаты запечатлели на видео
Телеведущие неровня Андрею Малахову, считают комментаторы