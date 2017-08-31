США "выстрелили себе в ногу" закрытием российских консульств

Вашингтон вредит, в первую очередь, гражданам США, закрывая российские консульства в Америке. Москва все же не оставляет надежды, что рано или поздно Белый дом откажется от политики конфронтации с Россией, заявили в Совете Федерации.

Попыткой сохранить лицо назвали в Совете Федерации требование Вашингтона о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско. Есть надежда, что ситуация в отношениях США и России изменится – в частности, усилиями нового российского посла.

"Поступая так, они больше вредят своим гражданам. Не так много россиян постоянно проживает в США, которые пользуются услугами консульских учреждений. При всем уважении к этой стране, мало кто из России в Америку ездит. У нас туристические потоки идут в Европу, в южные страны, Китай, Индонезию", – цитирует РБК первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

Сенатор предполагает, что процесс ухудшения двусторонних отношений рано или поздно остановится. Особую надежду Джабаров возлагает на нового посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Тем временем в госдепартаменте заявляют, что решение о закрытии генконсульства в Сан-Франциско, а также консульских учреждений в Вашингтоне и Нью-Йорке, принято "в духе паритета, на который ссылается Россия". Как указано в сообщении, учреждения должны быть закрыты до 2 сентября. "После этих действий у обеих стран останется по три консульства. Несмотря на то, что в числе дипломатических и консульских учреждений останется дисбаланс, мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях", – утверждают в госдепе.

Ранее Москва предложила США сократить американский дипкорпус в России на 755 человек – до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. Как заявили в МИДе, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции. Вашингтон, в свою очередь, с 23 августа приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России.