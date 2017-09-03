Госдеп со взломом проник в здание российской дипмиссии

Сотрудники Государственного департамента США и ряда силовых ведомств страны проникли на территорию торгового представительства России. Американские чиновники пробрались в здание как профессиональные воры – им пришлось взломать замки черного хода.

О происшествии сообщили в официальном аккаунте Министерства иностранных дел России в Facebook. Дипломаты запечатлели, как сотрудники Госдепа и их коллеги проникают на территорию торгового представительства.

ПО ТЕМЕ Россия дала жесткий ответ на истеричные выпады США

Причиной вторжения был назван "осмотр". Тем не менее, все это действо напоминало незаконное проникновение: американским чиновникам даже пришлось воспользоваться услугами профессионального взломщика. Он проник в здание через черный ход и впустил своих коллег, которые принесли ему инструменты и фонарик, передает РИА Новости.

"Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений", – гласит подпись к видеоролику. Запись собрала сотни комментариев: россияне были возмущены откровенно наглыми действиями Госдепа.

Тем временем американские власти попытались оправдаться за незаконное вторжение. Они назвали происходящее "инспекциями". "Они были проведены для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российские власти освободили помещения", – сообщает Fox News.

Обыски также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. На своей странице в социальной сети Facebook дипломат написала, что для отвлечения внимания в местных СМИ была запущена фейковая новость: якобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско попросили политического убежища. "Классика информационных войн", – заключила она.