Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко наплевал на Конституцию Украины

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf Hirschbe
Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, но глава государства не прислушался к критике крайне спорного закона и сегодня, 25 сентября 2017 года поставил под ним свою подпись.
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Кампания по искоренению русского языка на Украине получила новое развитие. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Пресс-служба главы государства рапортует о том, что принятие этого документа "позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда".

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Сам Порошенко подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры в стране. С 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным.

Эксперты в России, а также государственные деятели в Венгрии и Румынии уверены, что подписанный Порошенко документ нарушает права нацменьшинств на Украине. Хотя, русскоязычных граждан в стране трудно назвать национальным меньшинством. Русский как язык общения выбирают на Украине около 40% ее населения.

Согласно закону, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале июня 2017 года Петр Порошенко подписал закон о 75-процентной квоте вещания на украинском языке на государственных телеканалах. А до этого на Украине сменили все вывески и таблички на русском языке. Объявления на вокзал и метро тоже теперь звучат исключительно на украинском языке.

Автор: Александр Комаров25 сентября 2017, 21:26

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