Порошенко наплевал на Конституцию Украины
Кампания по искоренению русского языка на Украине получила новое развитие. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Пресс-служба главы государства рапортует о том, что принятие этого документа "позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда".
Сам Порошенко подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры в стране. С 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным.
Эксперты в России, а также государственные деятели в Венгрии и Румынии уверены, что подписанный Порошенко документ нарушает права нацменьшинств на Украине. Хотя, русскоязычных граждан в стране трудно назвать национальным меньшинством. Русский как язык общения выбирают на Украине около 40% ее населения.
ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБРЕЗАЛА РУССКИЙ ЯЗЫК https://t.co/90i3jWsHgk #русский_язык #украина #рада pic.twitter.com/woUdcp4UcI— Trender media (@Trender_media) 23 мая 2017 г.
Согласно закону, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в начале июня 2017 года Петр Порошенко подписал закон о 75-процентной квоте вещания на украинском языке на государственных телеканалах. А до этого на Украине сменили все вывески и таблички на русском языке. Объявления на вокзал и метро тоже теперь звучат исключительно на украинском языке.
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