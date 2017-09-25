Поклонская позаботилась о "послушном" Порошенко

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" продолжается. Выступающая против демонстрации картины в кинотеатрах экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к режиссеру ленты с необычным предложением.

"Не забудьте, Алексей Ефимович, выдать бесплатно билеты в первых рядах ревнителям "подлинной демократии" и настоящей "свободы" – раздатчикам пирожков на майдане Нуланд, Маккейну и, конечно, их "послушному ученику" Петру Порошенко с Ко", – написала Поклонская на своей странице в Facebook. По ее словам, они "будут довольны" "Матильдой".

Экс-прокурор Крыма также отметила "уникальные способности" Алексея Учителя по расходованию выделенных на производство картины средств. "Надо гордиться тем, что только Вы можете снимать нужную реплику за ...61 дубль!" – написала Поклонская. По ее словам, в Голливуде режиссера бы "выгнали перед четвертым дублем" за слишком большие траты и неспособность работать с актерами.

Напомним, получившая скандальную славу еще до выхода в широкий прокат картина появится на экранах страны через месяц – 26 октября. "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Роль танцовщицы исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, а образ наследника престола воплотил на экране немецкий актер Ларс Айдингер.





Картина спровоцировала широкий общественный резонанс задолго до своего выхода в широкий прокат. Представители православных организаций обвинили Учителя в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Наталья Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить фильм и отозвать выданное Министерством культуры прокатное удостоверение.

По мнению экс-прокурора Крыма, просмотр "Матильды" – этой большой грех. Смотреть картину – значит быть сопричастным к нападкам на православие, полагает она.

