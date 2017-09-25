Победа Меркель нанесла удар по Порошенко

В минувшее воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Результаты народного волеизъявления оказались неприятным сюрпризом для канцлера Ангелы Меркель. Вряд ли может порадоваться и президент Украины Петр Порошенко, поскольку прошедшие в бундестаг силы настроены на сотрудничество с Россией.

"Ультраправые не скрывают дружбы с Владимиром Путиным и настроены против беженцев, а в украинцах многие видят потенциальных мигрантов из-за войны и бедности", – уверен политолог Вадим Мешковой. По словам эксперта, присутствие представителей ультраправых в немецком парламенте может привести к существенному ослаблению поддержки Киева со стороны Берлина.

Вместе с тем аналитик полагает, что националистически настроенные парламентарии вряд ли будут играть решающую роль во внутренней и внешней политике Германии. "Как ультраправый "Нацфронт" во Франции", – цитирует эксперта украинское издание "Вести".

Напомним, в минувшее воскресенье в ФРГ состоялись выборы в бундестаг. Возглавляемый нынешним канцлером Ангелой Меркель партийный альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов, заняв 220 мест в парламенте страны. На втором месте оказался основной оппонент главы германского правительства – лидер социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц: возглавляемая им политическая сила получила 20,5% голосов.





Сюрпризом стал результат правой партии "Альтернатива для Германии" – ее результат – 12,6% голосов немцев. Впервые в новейшей истории страны подобная политическая сила оказалась в стенах парламента. Другим сюрпризом стало рекордно малое количество голосов, поданных за возглавляемых Меркель христианских демократов. 33% – это их худший результат за все время с момента окончания Второй мировой войны, когда они пришли к власти в Германии.

В отличие от Украины, которой парламентские выборы в ФРГ могут принести массу неприятностей в дальнейшем, для России исход голосования благоприятен. Такое мнение высказал политолог Артем Лукин. "Политика Меркель России известна, власти страны понимают, что от нее стоит ожидать", – цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, у Москвы уже давно выработана стратегия взаимоотношений с Меркель, поэтому никаких сюрпризов ожидать не стоит. "Не думаю, что руководство России разочаровано результатами выборов в Германии", – прокомментировал ситуацию политолог.

