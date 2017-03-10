Порошенко воткнул Меркель нож в спину
Интересы Петра Порошенко представлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в США с рабочим визитом. По его словам, для запуска подобного формата переговоров Киев нуждается в поддержке Вашингтона. При этом на Украине считают, что Америка должна играть ключевую роль в консультациях и по Донбассу, и по Крыму.
Климкин заявил, что убедился в намерении США оставаться максимально вовлеченными в процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Министр пообещал вскоре сообщить детали новых способов давления на Россию, которые, по его словам, обсуждались с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Впрочем, эксперты назвали ожидания Климкина иллюзиями. "Я не вижу ни со стороны американцев, ни со стороны французов, ни со стороны британцев желания в какой-то другой форме приобщиться к поиску решения конфликта в Донбассе. Они заняты другими делами, и тема Украины не является для них такой уж ключевой", – отметил руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер.
Американские аналитики посчитали инициативу украинского министра преждевременной, передает Deutsche Welle. "Позиция Вашингтона по конфликту на Украине остается неясной из-за внутренних противоречий в администрации Трампа", – пояснила научный сотрудник Института Катона Эмма Эшфорд.
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