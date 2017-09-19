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Политика

Командировки по выходным: депутаты будут чаще ездить в регионы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Парламентарии поддержали сокращение времени на обеденные перерывы в стенах Госдумы, что позволит завершать пятничное пленарное заседание в 15:00. Депутаты уверены, что благодаря этому, у них будет больше времени на региональную повестку и решение проблем избирателей на местах. Если раньше у законодателей, избиравшихся в отдаленных от Москвы регионах, время для встреч с избирателями было только во время региональной недели (раз в месяц), то с изменением графика работы, депутаты получают возможность проводить и выходные в своих избирательных округах.
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Инициативу об изменении регламента в плане сокращения перерывов в ходе пятничных пленарных заседаний представители депутатского корпуса активно поддержали. Ведь, благодаря поправкам, у них появляется дополнительная возможность встретиться с избирателями в выходные дни, успев добраться в последний рабочий день недели из Москвы в свои регионы. Так, глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что положительно относится к командировкам в выходные дни и поддерживает эту инициативу. Благодаря нововведению, депутаты смогут назначить встречу в удобное время для себя и избирателя, уверен он.

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"Бывает так, что в рабочий день мы не всегда можем проводить встречи. В субботу или воскресенье это становится возможно. (…) Расширяется возможность контакта со своими избирателями. Особенно для тех, кто хотел бы вновь избираться. Это позволяет больше себя показать, больше контактировать. Я думаю, что те, кто в будущем собираются работать в Государственной Думе должны положительно откликнуться на эту инициативу", – сказал парламентарий, заметив, что таким образом расширяется возможность контакта с людьми на местах, выстраивая более эффективную работу.

Николай Харитонов. Кадр youtube.com

Такого же мнения придерживается и депутат от Шахтинского одномандатного округа Максим Щаблыкин. По его словам, это позволит раньше приехать к своим избирателям, чтобы приступить к работе уже с субботнего утра. "Я считаю, что это правильное решение", – сказал он.

В свою очередь, депутат Госдумы от Магаданской области, зампред комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь отметила, что главная задача парламентариев-одномандатников – работа с избирателями на местах. "У меня, конечно, особый регион – чтобы добраться до Магаданской области, нужно лететь восемь часов в одну сторону", – рассказала она.

По словам депутата, у нее может быть и не получится летать в свой регион каждую неделю в силу его удаленности, однако для тех, кто живет ближе к Москве новый думский график очень удачен.

"Потому что очень много всяких мероприятий, которые проходят в субботу и воскресенье, и у депутатов появится возможность в них поучаствовать", – подчеркнула парламентарий.

Оксана Бондарь. Фото: facebook.com

Тем не менее, уверена депутат, новый думский график также дает ей шанс принять более активное участие в жизни своего региона. "Конечно не так часто, как хотелось бы, но у меня такая возможность тоже будет", – добавила Бондарь.

Положительно отозвался о переменах и глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Депутат посетовал, что порой очень не хватает времени для общения с людьми на местах.

"И хочется его максимально уделить избирателям, и потому любая возможность для этого хороша", – сказал депутат.

Напомним, проект постановления об изменении графика работы нижней палаты парламента будет рассмотрен в ходе пленарного заседания в среду, 20 сентября. Предлагается на час сократить большой перерыв по средам. Теперь он будет начинаться не с 14:00, а с 15:00 и длиться до 16:00. В пятницу же заседания будут проходить и вовсе без большого перерыва. На отдых в этот день у парламентариев останется только 30 минут – с 12:00 до 12:30. "Заседание будет проходить с 10:00 до 15:00", – пояснил первый заместитель спикера нижней палаты Александр Жуков.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Он отметил очень высокий запрос на соответствующие изменения со стороны депутатов. В то же время Жуков заверил, что количество рабочих часов парламентариев не изменится.

"Сокращаются обеденные перерывы, время заседаний сохранится в том же объеме", – рассказал первый зампред Госдумы.

Ранее пленарные заседания проводились с 10:00 до 18:00 часов с двумя перерывами: с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. во время пленарного заседания в прошлую пятницу в думских стенах выступили с предложением сократить на час большие обеденные перерывы. Таким образом, время окончания пятничного заседания сдвигается на 16:00. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что в таком случае нет смысла проводить пятничный перерыв, а значит и заканчивать работу можно в 15:00.

Автор: Иван Поляков19 сентября 2017, 19:07

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