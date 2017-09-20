Госдума избавилась от прогульщиков

Пленарное заседание Госдумы 20 сентября стало первым, на котором депутаты отсутствовали лишь по уважительным причинам. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в начале заседания.

Спикер Госдумы, выступая перед коллегами, отметил, что в новейшей истории нижней палаты парламента это "наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют только по уважительным причинам". Как сообщил Вячеслав Володин, все депутаты, кого нет в зале, или уехали в командировки, либо в составе делегаций, исполняя полномочия членов Совета Думы, либо находятся на больничном.



Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, в свою очередь, сказала в начале работы, что по имеющимся данным, на заседании должны присутствовать 422 депутата. Эта цифра была подтверждена в ходе регистрации депутатов в зале, отмечает "Интерфакс".

В числе парламентариев, присутствующих сегодня в зале, заметил Вячеслав Володин, депутат, избранный по Брянскому одномандатному округу от ЛДПР Борис Пайкин. Он получил мандат от представителя "Единой России".

С учетом изменений, фракция либерал-демократов в Думе увеличилась на одного депутата, а представительство "ЕР" сократилось на одного человека. "Фракция ЛДПР стремительно приближается и практически в одном шаге от того, чтобы сравняться по численности с фракцией КПРФ", – сказал Вячеслав Володин, добавив, что разница всего в одного депутата.





Напомним, что посещение парламентариями пленарных заседаний стало отслеживаться с началом работы Госдумы седьмого созыва. Прогульщиком депутат считается в случае, если он ни разу не зарегистрировался в течение пленарного заседания. Парламентарии могут сделать это три раза в день: в 10:00, 12:30 или 16:00.

За прогул депутату придется выплатить штраф в размере одной шестой части зарплаты. Согласно изменениям в регламенте, пропуск каждой "пленарки" без уважительных причин наказывается удержанием одной шестой части ежемесячной зарплаты депутата (всего в месяц в Госдуме проходит шесть заседаний). До сегодняшнего дня в числе причин отсутствия парламентариев на рабочем месте были и отпуска за свой счет.