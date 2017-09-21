В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 21 сентября
Лента новостей
18:01
В небе над Химками заметили парящий НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:11
Медведев сравнил США с похоронной командой
16:45
Назван срок вымирания человечества
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
16:12
Алсу показала красивого брата
16:07
Общество мешает архитектурному прогрессу в стране
16:01
Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала
15:44
Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу
15:33
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
15:12
Муж Собчак готовится быть первой леди
15:08
Волочкову в розовом боди подняли на смех
15:01
Ученые раскрыли секрет роста пениса
14:41
Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
14:34
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
14:26
Надежда Савченко отказалась от образа секс-бомбы
14:18
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
14:18
В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери
14:18
В Сколково обсудили безопасность детей
14:16
Звезда сериала "Ольга" решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных
14:01
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
14:01
Максима Галкина задержали при покупке наркотиков
13:52
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
13:44
Названы лучшие фильмы о вампирах
13:35
Варум бросила мужа ради известного певца
13:29
Легендарный iPhone перестанут продавать в России
13:26
Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке
13:21
Собчак стала жертвой мошенников
13:06
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
12:57
Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками
12:56
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
12:44
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
12:31
Москва отвесила финансовую пощечину Киеву
12:30
В Москве появился новый способ проверить автомобиль
12:23
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
12:21
Внебрачный сын добивается признания от Ливанова
12:18
На МКАД реконструируют еще одну развязку
12:10
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
11:46
Пожилая Макрон затмила красотой жену Порошенко
11:36
В России разработали антишпионский смартфон
11:23
Почему в "Москве" взбунтовались сотни мигрантов
11:19
Названа причина спонтанных оргазмов женщины
11:15
Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности
10:53
Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына
10:44
Mercedes E-class All Terrain. Первый в роду
10:40
Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию
10:26
В космосе найден пылящий двойной астероид
10:14
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
10:06
В Подмосковье горела церковь XIX века
09:56
Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"
09:48
Актеру Николаю Караченцову стало хуже
09:36
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
09:36
Активы объединенных Промсвязьбанка и банка "Возрождение" составят 1,4 трлн рублей
09:17
Грязная выходка Бузовой спровоцировала Пригожина на признание
09:14
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
09:14
Под Москвой водитель иномарки сбил девочку и скрылся
09:00
ЦБ оставил без лицензии столичный банк
08:49
Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину
08:43
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона
08:40
Нечем дышать: города России с самым грязным воздухом
08:36
В столице уволенный работник украл экскаватор
08:17
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
00:52
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
22:00
Разгром террористов под Идлибом попал на видео
21:53
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
21:34
Бывший муж сделал Максаковой больно
21:34
Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию
21:29
Рассказавший о цензуре редактор КВН изменил мнение после слов Маслякова
21:11
В Перми экстренно сел самолет из Китая
21:07
На юге столицы автобус попал в смертельную аварию
21:02
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
21:01
В Москве перевернулась скорая
20:48
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
20:25
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
20:14
Недвижимость Европы массово переходит к россиянам
19:55
Пенс и Порошенко сбежали из зала перед речью Лаврова
19:44
Опасного преступника поймали из-за хвастовства
19:30
Глинников расставил точки над i после скандала с невестой
19:20
В Сирии ранили трех российских военных
19:11
Просмотр телевизора приближает смерть
18:56
В России заработает система tax free
18:33
Увлеченная сбором грибов пенсионерка два дня бродила по лесу
18:24
Что связывает Максакову и Голубкину
18:15
Путин пошутил над обилием праздников в России
17:56
При пожаре в центре Москвы погиб человек
17:47
Как Ванга убеждала скептиков в своих сверхспособностях
17:47
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
17:43
Лазарев поддержал истерику Макаревича
17:33
Захарова оправдала нападки Фримена на Россию
17:27
В Москве пройдет премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц"
17:21
Назван список продуктов для похудения
17:18
Одинокая велосипедистка 14 лет обедала на чужих поминках
17:04
Регионы оценят работу социальных НКО
16:47
Галкин показал озорное фото Пугачевой
16:47
В мурманскую колонию передали фаршированную наркотиками морковь
16:44
Оскорбленная Собчак взвилась из-за нелепой ситуации
16:40
Экс-канцлер ФРГ предсказал судьбу Крыма
16:32
Путин оценил новую систему управления войсками и оружием
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске перекосило от слов любимого внука
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Брошенная жена Казаченко закатила истерику на "Пусть говорят"
Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Подробности смертельного ДТП с Сердюковым
Политика

В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту

Фото: duma.gov.ru
По итогам заседания Совета Госдумы, состоявшегося 21 сентября, на обсуждение депутатов было решено вынести предложение о переименовании и изменении функционала нынешнего комитета по регламенту и организации работы. Предлагается расширить круг вопросов, которыми он будет заниматься, и преобразовать его в комитет по контролю и регламенту.
прочитано 239 раз

Глава комитета Ольга Савастьянова рассказала, что соответствующий вопрос будет вынесен на ближайшее пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 22 сентября. Предполагается, что создаваемый комитет по контролю и регламенту будет заниматься вопросами парламентского и общественного контроля, а также следить за реализацией думских постановлений.

ПО ТЕМЕ

Думские фракции определят приоритетные законопроекты

Регионы оценят работу социальных НКО

Госдума избавилась от прогульщиков

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Савастьянова напомнила, что в настоящее время существует практика, когда депутаты при голосовании за законопроект в третьем чтении также принимают и постановления Госдумы. "Конечно, для нас очень важно, чтобы эти решения исполнялись, чтобы они исполнялись качественно, чтобы был виден, понятен и ощутим результат прежде всего нашими избирателями", – подчеркнула она.

К ведению комитета по контролю и регламенту также планируется отнести вопросы, связанные с формированием Федерального собрания. "То есть выборы депутатов Госдумы, статус депутатов и членов Совета Федерации", – пояснила Савастьянова. В функциональный круг создаваемого комитета войдет также взаимодействие со Счетной палатой и политические вопросы.

Ольга Савастьянова. Фото: кадр youtube.com

Напомним, тема наделения возглавляемого Савастьяновой комитета новыми функциями поднималась в нижней палате парламента на первом пленарном заседании осенней сессии 13 сентября. Как отметил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, нагрузка на комитеты распределена неравномерно.

"Сейчас основная нагрузка лежит на семи думских комитетах из 26 и составляет 71% от общей нагрузки, – сказал он. – При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет – комитет по госстроительству и законодательству – около 30%". После этого было предложено перераспределить нагрузку между комитетами.

Автор: Дмитрий Куклин21 сентября 2017, 15:35

Политика

США натравили на Меркель хакеров-нацистов
Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН
В Сети высмеяли странное бегство Порошенко и Пенса
Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину

Шоу-бизнес

Хилькевич плачет из-за несчастной любви
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
Муж Собчак готовится быть первой леди
Волочкову в розовом боди подняли на смех

Проишествия

Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы

Lifestyle

Названы лучшие фильмы о вампирах
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов (видео)
Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова
Шоу-бизнес

Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию

Наследник прокомментировал известие об ухудшении состояния актера
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности

Женщина оставила позади все предрассудки
Lifestyle

Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп

Новую моду народ понимает не сразу
Регионы

В небе над Химками заметили парящий НЛО (фото)

Уфологи нашли разумное объяснение

Гороскоп

Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж

Фоторепортажи

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"
Ксенофонтова вышла в свет с дочкой
Дибров побил Меньшикова на премьере
Мединский обогрел Тарасову на Красной площади

Спорт

Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду

Регионы

У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru