В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту

По итогам заседания Совета Госдумы, состоявшегося 21 сентября, на обсуждение депутатов было решено вынести предложение о переименовании и изменении функционала нынешнего комитета по регламенту и организации работы. Предлагается расширить круг вопросов, которыми он будет заниматься, и преобразовать его в комитет по контролю и регламенту.

Глава комитета Ольга Савастьянова рассказала, что соответствующий вопрос будет вынесен на ближайшее пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 22 сентября. Предполагается, что создаваемый комитет по контролю и регламенту будет заниматься вопросами парламентского и общественного контроля, а также следить за реализацией думских постановлений.



Савастьянова напомнила, что в настоящее время существует практика, когда депутаты при голосовании за законопроект в третьем чтении также принимают и постановления Госдумы. "Конечно, для нас очень важно, чтобы эти решения исполнялись, чтобы они исполнялись качественно, чтобы был виден, понятен и ощутим результат прежде всего нашими избирателями", – подчеркнула она.

К ведению комитета по контролю и регламенту также планируется отнести вопросы, связанные с формированием Федерального собрания. "То есть выборы депутатов Госдумы, статус депутатов и членов Совета Федерации", – пояснила Савастьянова. В функциональный круг создаваемого комитета войдет также взаимодействие со Счетной палатой и политические вопросы.

Напомним, тема наделения возглавляемого Савастьяновой комитета новыми функциями поднималась в нижней палате парламента на первом пленарном заседании осенней сессии 13 сентября. Как отметил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, нагрузка на комитеты распределена неравномерно.

"Сейчас основная нагрузка лежит на семи думских комитетах из 26 и составляет 71% от общей нагрузки, – сказал он. – При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет – комитет по госстроительству и законодательству – около 30%". После этого было предложено перераспределить нагрузку между комитетами.