Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили испугался свергать главу Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал политолог Олег Соскин.

По словам эксперта, у Саакашвили крайне низкий рейтинг, и единственной его целью на Украине является свержение президента Порошенко. "А он струсил. Теперь он начал болтать, что будет ездить по стране… И то, что он не будет блокировать администрацию, как изначально заявлял", – цитирует эксперта НСН.

Все это говорит о том, уверен политолог, что Саакашвили управляют американцы. "И он делает то, что США ему велит", – полагает Соскин. Вместе с тем, подчеркнул он, экс-президент Грузии – это "отыгранная карта", не способная на самостоятельные решения, тем более на противостояние с главой государства и его сторонниками.

Напомним, Михаил Саакашвили пересек границу с Украиной 10 сентября. Прорываться через кордон политику и его сторонникам пришлось с боем. В результате столкновений пострадали около 20 человек. Позже правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего.

После этого Саакашвили поехал во Львов, где обосновался в одной из гостиниц. По некоторым данным, там его под охрану взяли бойцы одного из добровольческих подразделений вооруженных сил страны. Впрочем, засиживаться там долго бывший грузинский лидер не стал. Вскоре он выехал в Винницу. Именно там политик озвучил ультиматум президенту Порошенко. Требования включают в себя три пункта, среди которых создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, а также принятие нового избирательного закона.





Конфликт между бывшим губернатором Одесской области и президентом страны возник после лишения Саакашвили украинского гражданства в конце июля. По некоторым сведениям, это произошло из-за разногласий политика с главой государства Петром Порошенко и его окружением. Впрочем, сдаваться Саакашвили не собирался: он объявил во всеуслышание, что намерен вернуться на Украину.