Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Понедельник 18 сентября
Лента новостей
13:10
Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
13:04
Найден еще один спутник Земли
12:47
В сервисе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
12:38
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
12:37
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег
12:37
Любителей тату запугали смертельными последствиями
12:22
На свадьбе в Курске брат жениха упал с дерева и умер
12:21
Mercedes GLA 250 4matic: мини-кроссовер на мини-лето
12:07
На Украине поплакались из-за действий "Газпрома"
12:05
Скульптура из музея Зураба Церетели покалечила ребенка
11:56
Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе
11:45
"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов
11:34
Изможденного россиянина прибило к берегу в Таиланде
11:29
Стоит ли искать оправдание изменам
11:29
Ученые озвучили трагическую проблему секса
11:25
Оголившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской
11:17
В Москве психолога обокрали на 2,4 миллиона
11:11
Юный рабочий оказался заживо погребен на стройке
11:05
Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой
11:00
В квартире на востоке Москвы зарезали двух пенсионерок
10:59
В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"
10:55
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
10:52
Грабители с ножницами обокрали квартиру в Москве
10:45
Мертвую женщину с бутылкой коньяка обнаружили на улице в Петербурге
10:38
Житель Тюмени впал в кому в супермаркете
10:34
Навка закатила шикарный праздник для дочери
10:32
Певец Зураб Соткилава умер от рака
10:12
В метро Петербурга рвался голый пассажир
10:05
Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто
10:05
Певица Татьяна Овсиенко об уходе жениха
09:59
На Тверской улице в Москве посадят один дуб
09:47
Названа самая вероятная причина гибели человечества
09:38
Молодая мачеха истязала пятилетнего ребенка
09:28
Житель Приморья угодил в больницу после пешей прогулки
09:24
Семья порноактеров удивила интимным признанием
09:23
Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции
09:04
Две сестры погибли в жутком ДТП под Кировом
08:53
Мыши научат людей вечной жизни
08:50
Что случилось с грудью известной модели
08:47
Склад на востоке Москвы горел пять часов
08:41
В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park
08:36
Бледанс хочет вернуть похудевшего на 50 кг бывшего мужа
08:25
Названа причина нового подорожания бензина
08:05
Когда в Москве начнется раздельный сбор мусора
08:01
Гороскоп с 18 по 24 сентября
17:46
Россиян хотят наказывать за отказ от прививок
17:23
Умер известный российский ученый
17:06
В Москве подростки избили сверстников в детдоме
16:35
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
16:21
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
16:06
Умерла знаменитая актриса Валентина Строганова
15:59
Москвичей предупредили о грозе и ливне
15:44
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
15:16
Лучшие роли Владимира Меньшова
14:55
В Петербурге младенец отравился нафтизином
14:38
Страшное совпадение: подробности аварии с олимпийской чемпионкой
14:11
Жестокое убийство на севере Москвы попало на видео
13:40
На съемочной площадке сериала о маньяке нашли труп
13:08
Знаменитого футболиста убили выстрелом в голову
12:59
В Москве ребенок выпал из окна пятого этажа
12:53
Солнцев набросился на бывшего мужа Бледанс
12:26
В Турции автобус с туристами рухнул с обрыва
12:09
Шереметьево проверяют из-за угрозы теракта
11:57
В Москве поезд сбил двоих человек
11:49
Бледанс вышла в свет с молодым спутником
11:27
Олимпийская чемпионка разбилась в ДТП после удара болта в голову
11:01
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
10:36
68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
10:13
Илона Новоселова предсказала собственную смерть
10:05
Вожатый-потрошитель задушил семь мальчиков
10:00
В Москве за сутки эвакуировали 8 тысяч человек
19:41
Данко изменил беременной невесте с Даной Борисовой
19:03
Дана Борисова потеряла единственную дочь
18:27
Нетребко оттирала полы Мариинки на сквозняке ради выживания
18:20
Московское метро удивляет темпами развития
17:52
Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко
17:48
Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии
17:24
Больной Табаков вышел на сцену после укола
16:50
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
16:25
В США умерла звезда "Твин Пикса"
16:07
Незнакомец заплатил звездам "Дома-2" после ночи в клубе
15:38
Садальский поддержал Ветлицкую после травли
15:08
Шведского политика изнасиловали за коммунистические взгляды
14:58
Пелагее подложили свинью на шоу "Голос"
14:34
Билан соблазнил Собчак на венчании Рудковской и Плющенко (видео)
14:09
Полиция арестовала подозреваемого во взрыве в метро Лондона
13:59
Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры
13:34
Модель выдающимися формами опровергла мифы о веганстве
13:24
Нагиев проговорился об уходе с Первого канала в декрет
12:58
В метро Киева задержали пассажира со взрывчаткой
12:39
Шведская модель ужаснула двухметровыми ягодицами
12:15
В Москве семь вагонов сошли с рельсов
12:09
Таинственный "Глаз Сахары" сняли из космоса
11:44
Белорус вторгся в Литву в погоне за грибом
11:38
Ученые успокоили любителей порно
11:02
Террористы "ИГ" сдались сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
10:54
В жутком ДТП под Липецком погиб ребенок
10:43
Участник шоу "Голос" пел с Диной Гариповой в ресторанах
09:56
В Чите пенсионерка зарубила зятя топором
22:16
Автор песни "Девочка моя синеглазая": Мне просто больно
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Дана Борисова потеряла единственную дочь
Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
Садальский поддержал Ветлицкую после травли
Политика

Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/ Nazar Furyk
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили испугался свергать главу Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал политолог Олег Соскин.
прочитано 101 раз

По словам эксперта, у Саакашвили крайне низкий рейтинг, и единственной его целью на Украине является свержение президента Порошенко. "А он струсил. Теперь он начал болтать, что будет ездить по стране… И то, что он не будет блокировать администрацию, как изначально заявлял", – цитирует эксперта НСН.

ПО ТЕМЕ

Саакашвили выдвинул ультиматум униженному Порошенко

Тимошенко отправила Саакашвили на таран

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Все это говорит о том, уверен политолог, что Саакашвили управляют американцы. "И он делает то, что США ему велит", – полагает Соскин. Вместе с тем, подчеркнул он, экс-президент Грузии – это "отыгранная карта", не способная на самостоятельные решения, тем более на противостояние с главой государства и его сторонниками.

Напомним, Михаил Саакашвили пересек границу с Украиной 10 сентября. Прорываться через кордон политику и его сторонникам пришлось с боем. В результате столкновений пострадали около 20 человек. Позже правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего.

После этого Саакашвили поехал во Львов, где обосновался в одной из гостиниц. По некоторым данным, там его под охрану взяли бойцы одного из добровольческих подразделений вооруженных сил страны. Впрочем, засиживаться там долго бывший грузинский лидер не стал. Вскоре он выехал в Винницу. Именно там политик озвучил ультиматум президенту Порошенко. Требования включают в себя три пункта, среди которых создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, а также принятие нового избирательного закона.


Конфликт между бывшим губернатором Одесской области и президентом страны возник после лишения Саакашвили украинского гражданства в конце июля. По некоторым сведениям, это произошло из-за разногласий политика с главой государства Петром Порошенко и его окружением. Впрочем, сдаваться Саакашвили не собирался: он объявил во всеуслышание, что намерен вернуться на Украину.

Автор: Иван Поляков18 сентября 2017, 13:13

Политика

Саакашвили выдвинул ультиматум униженному Порошенко
Путин привлек внимание расчетливой Меркель
Раскрыты агрессивные планы Трампа против России
Госдума засучила рукава

Шоу-бизнес

Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег

Проишествия

Страшное совпадение: подробности аварии с олимпийской чемпионкой
Жестокое убийство на севере Москвы попало на видео
Украинский боксер избил в Израиле землячку за русскую речь
Ураган в Москве повалил деревья и ранил людей

Lifestyle

Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Снявший "Физрука" Том Сойер встретил своего принца
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера

Один из богатейших людей России устроил шикарное торжество
Шоу-бизнес

Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции

Мужчина смотрит в будущее с оптимизмом
Шоу-бизнес

Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе

Актриса дала пронзительное интервью
Шоу-бизнес

Водонаева бесилась в доме будущей свекрови

Звезда "Дома-2" рассказала о знакомстве с матерью избранника

Гороскоп

Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика
Совет на выходные

Фоторепортажи

Лучшие роли Владимира Меньшова
Бледанс вышла в свет с молодым спутником
Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко
Модель выдающимися формами опровергла мифы о веганстве

Спорт

Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры
Опечаленный Овечкин сделал заявление
Отец Липницкой готов на крайние меры

Регионы

"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru