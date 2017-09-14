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Политика

Тимошенко отправила Саакашвили на таран

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press
Незаконно перешедшего украинскую границу Михаила Саакашвили используют как таран. Экс-губернатор Одесской области расчищает путь к власти бывшему премьеру Тимошенко и олигархам.
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Бывший губернатор устроил тур по украинской земле. Прорыв государственной границы незалежной, фактически, сошел Саакашвили с рук: он отделался участием в шоу с вручением ему протокола о нарушении. Возбуждены уголовные дела, в том числе о хулиганстве – однако для грузинского героя пока без последствий.

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Михаил Николозович Саакашвили политик

Страдают же соратники Михо по "битве у Шегини". На два месяца взят под арест еще один участник исторического перехода через польско-украинскую границу. Его товарищ по "жестокому нападению на сотрудников правоохранительных органов" суд Львова отправил под стражу днем ранее.

Сам Саакашвили спешит спасать Киев. Экс-губернатор заявил об этом в Черновцах. "Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, день Архангела Михаила – хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать", – заявил находящийся в международном розыске бывший грузинский президент.

В Киеве Саакашвили намерен устроить, по его признанию, массовые митинги и акции против действующей власти. Эксперты уверены, что определенные силы на Украине используют экс-губернатора в качестве тарана для свержения Порошенко. Успех замысла зависит от того, насколько широкую коалицию удастся собрать вокруг себя политику, считает политолог Анатолий Октисюк.

"Если к партии Саакашвили присоединятся хотя бы те политические силы и общественные движении, что поддержали его возвращение в Украину, то получился бы аналог акции "Вставай, Украина!", которую в 2013 года организовали против президента Януковича партии "Батькивщина", "Свобода" и "УДАР", – цитирует политолога украинская газета "Страна".

Сейчас Саакашвили не представляет серьезной угрозы для Банковой, но может стать центром консолидации для всех сил, недовольных действующей властью, отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Потенциально Саакашвили не опасен для команды Порошенко: рейтинги пока небольшие, баллотироваться не сможет из-за ценза оседлости и непонятного статуса с гражданством. Но его могут использовать как таран более опасные для президента игроки – например, (лидер партии "Батькивщина") Тимошенко, Садовой, олигархи. Вокруг Михо против Порошенко может формироваться радикальное оппозиционное ядро", – заявил эксперт.

Политологи отмечают, что цель похода Саакашвили на Киев – вызвать масштабный политический кризис через массовые протесты, требование досрочных выборов, блокирование органов власти. В свою очередь, в "Блоке Порошенко" особых опасений не испытывают. По мнению руководителей президентской фракции в Раде, в организационном плане Михаил Саакашвили – импотент. 

Автор: Андрей Евлампиев14 сентября 2017, 11:27

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