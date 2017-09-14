Тимошенко отправила Саакашвили на таран
Бывший губернатор устроил тур по украинской земле. Прорыв государственной границы незалежной, фактически, сошел Саакашвили с рук: он отделался участием в шоу с вручением ему протокола о нарушении. Возбуждены уголовные дела, в том числе о хулиганстве – однако для грузинского героя пока без последствий.
Страдают же соратники Михо по "битве у Шегини". На два месяца взят под арест еще один участник исторического перехода через польско-украинскую границу. Его товарищ по "жестокому нападению на сотрудников правоохранительных органов" суд Львова отправил под стражу днем ранее.
Сам Саакашвили спешит спасать Киев. Экс-губернатор заявил об этом в Черновцах. "Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, день Архангела Михаила – хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать", – заявил находящийся в международном розыске бывший грузинский президент.
Операция бе-бе-бе провалилась!#Саакашвили pic.twitter.com/4rYKlPJVDK— Alvaro Delgado (@AlvaroDel_Gado) 11 сентября 2017 г.
В Киеве Саакашвили намерен устроить, по его признанию, массовые митинги и акции против действующей власти. Эксперты уверены, что определенные силы на Украине используют экс-губернатора в качестве тарана для свержения Порошенко. Успех замысла зависит от того, насколько широкую коалицию удастся собрать вокруг себя политику, считает политолог Анатолий Октисюк.
"Если к партии Саакашвили присоединятся хотя бы те политические силы и общественные движении, что поддержали его возвращение в Украину, то получился бы аналог акции "Вставай, Украина!", которую в 2013 года организовали против президента Януковича партии "Батькивщина", "Свобода" и "УДАР", – цитирует политолога украинская газета "Страна".
Current situation in #Ukraine— Sergey Bobkov (@sbobkov) 13 сентября 2017 г.
1) #Timoshenko carries a lot more political weight than #Saakashvili.
2) #Poroshenko has low approval ratings. pic.twitter.com/YigGpbJwkE
Сейчас Саакашвили не представляет серьезной угрозы для Банковой, но может стать центром консолидации для всех сил, недовольных действующей властью, отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Потенциально Саакашвили не опасен для команды Порошенко: рейтинги пока небольшие, баллотироваться не сможет из-за ценза оседлости и непонятного статуса с гражданством. Но его могут использовать как таран более опасные для президента игроки – например, (лидер партии "Батькивщина") Тимошенко, Садовой, олигархи. Вокруг Михо против Порошенко может формироваться радикальное оппозиционное ядро", – заявил эксперт.
#Timoshenko carries a lot more political weight than #Saakashvili? Probably a very good thing. pic.twitter.com/B4WAKvGPsY— Greg Burton (@WG_Burton) 13 сентября 2017 г.
Политологи отмечают, что цель похода Саакашвили на Киев – вызвать масштабный политический кризис через массовые протесты, требование досрочных выборов, блокирование органов власти. В свою очередь, в "Блоке Порошенко" особых опасений не испытывают. По мнению руководителей президентской фракции в Раде, в организационном плане Михаил Саакашвили – импотент.
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