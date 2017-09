Тимошенко отправила Саакашвили на таран

Бывший губернатор устроил тур по украинской земле. Прорыв государственной границы незалежной, фактически, сошел Саакашвили с рук: он отделался участием в шоу с вручением ему протокола о нарушении. Возбуждены уголовные дела, в том числе о хулиганстве – однако для грузинского героя пока без последствий.

Страдают же соратники Михо по "битве у Шегини". На два месяца взят под арест еще один участник исторического перехода через польско-украинскую границу. Его товарищ по "жестокому нападению на сотрудников правоохранительных органов" суд Львова отправил под стражу днем ранее.

Сам Саакашвили спешит спасать Киев. Экс-губернатор заявил об этом в Черновцах. "Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, день Архангела Михаила – хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать", – заявил находящийся в международном розыске бывший грузинский президент.

В Киеве Саакашвили намерен устроить, по его признанию, массовые митинги и акции против действующей власти. Эксперты уверены, что определенные силы на Украине используют экс-губернатора в качестве тарана для свержения Порошенко. Успех замысла зависит от того, насколько широкую коалицию удастся собрать вокруг себя политику, считает политолог Анатолий Октисюк.

"Если к партии Саакашвили присоединятся хотя бы те политические силы и общественные движении, что поддержали его возвращение в Украину, то получился бы аналог акции "Вставай, Украина!", которую в 2013 года организовали против президента Януковича партии "Батькивщина", "Свобода" и "УДАР", – цитирует политолога украинская газета "Страна".

