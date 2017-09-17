Саакашвили выдвинул ультиматум униженному Порошенко

Опальный украинский политик Михаил Саакашвили назвал дату вторжения в Киев. Он выдвинул ультиматум президенту страны Петру Порошенко и дал ему месяц на выполнение требований.

Бывший губернатор Одесской области пообещал принять участие в митинге, который пройдет в Киеве 17 октября. Он озвучил три требования руководству страны.

"Создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона", – выдвинул ультиматум Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook. Он пообещал, что будет требовать от Порошенко и других решений: идеи на этот счет политик соберет в течение месяца.

Напомним, ранее Саакашвили заявил о необходимости в срочном порядке спасать Киев. Он хотел выдвинуться на столицу Украины уже 19 сентября. Судя по всему, он решил отложить "осаду" города на месяц.

Напомним, Саакашвили проник на территорию Украины 10 сентября. Несмотря на запреты президента страны Петра Порошенко, бывшему губернатору удалось не только прорваться через границу, но и собрать множество сторонников.

Эксперты считают, что своим поведением Саакашвили фактически унизил лидера Незалежной. Кроме того, ему удалось объединить оппозицию против Порошенко, что поставило страну на грань нового политического кризиса.