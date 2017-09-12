Разбитая Клинтон набросилась на Путина

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон все никак не уймется. Политик в очередной раз обрушилась на президента США Дональда Трампа и Россию, обвинив главу Белого дома в том, что его помощники помогли Москве вмешаться в ход выборов.

Сокрушительное поражение в ноябре прошлого года, кажется, до сих пор не оставляет в покое Клинтон. По всей видимости, она искреннее уверена, что потерпела неудачу не из-за того, что не смогла правильно построить свою предвыборную кампанию и привлечь большинство американцев к своей повестке, а потому, что этого хотел президент России Владимир Путин.

Она заявила, что "коммуникация и понимание" точно имела место между Трампом и Москвой. "Потому что я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграла и чтобы Трамп выиграл. И я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие его помощники изо всех сил старались скрыть связи с Россией", – заявила политик в интервью изданию USA Today, которое приурочено к выходу ее книги "Что произошло" (What Happened).

По ее словам, она убеждена, что между помощниками тогда еще кандидата в президенты Трампа "точно был сговор". Она заявила, что ей известны некие сведения, которые это подтверждают. Впрочем, какая это конкретно информация она говорить не стала. В этом вообще вся суть американских обвинений в сторону России о "вмешательстве в выборы": разбрасываться бездоказательными заявлениями о всемогущих "русских хакерах" и "руке Кремля" в Вашингтоне всегда горазды, однако подтвердить свои домыслы не в состоянии.

Вместе с тем Клинтон признала, что еще не оправилась после поражения на выборах. "Я всегда буду чувствовать себя ужасно из-за того, что произошло", – поделилась своим состоянием бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Напомним, это далеко не первый раз, когда Клинтон пытается переложить вину на собственные провалы на оппонентов или политиков из других стран. Кроме того, не брезгует политик и откровенными оскорблениями. Так, она назвала Дональда Трампа "отморозком, который любит запугивать женщин". По ее словам, во время дебатов в Сент-Луисе в октябре прошлого года он слишком близко подходил к ней, "буквально дышал в шею", от чего ей стало не по себе.

