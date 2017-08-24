Клинтон грубо оскорбила Трампа

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон грубо высказалась о Дональде Трампе в своих мемуарах. Отрывок из книги политика был опубликован в одном из американских СМИ.

По мнению Хиллари Клинтон, президент США – "отморозок, который любит запугивать женщин", передает телеканал ABC. В опубликованном отрывке мемуаров политик вспоминает об отношениях с Дональдом Трампом во время предвыборных дебатов в Сент-Луисе в октябре 2016 года.

По словам Клинтон, ее главный соперник подходил к ней слишком близко, буквально "дыша в шею". "Ну, что бы вы сделали? Вы бы сохранили спокойствие, продолжили улыбаться и делать вид, что он не вторгался многократно в ваше личное пространство? Или повернулись бы, посмотрели ему в глаза и громко и четко сказали: "Шаг назад, отморозок, отвали от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня ты испугать не можешь, так что шаг назад", – пишет политик в книге.

По словам Клинтон, тогда она предпочла сосредоточиться на предвыборных дебатах, чем ввязываться в противостояние со "сложными мужчинами, которые пытались меня отбросить". Аудиокнига политика выйдет в эфир 12 сентября.

Отметим, что Клинтон до сих пор не может смириться со своим поражением на президентских выборах. Ранее стало известно, что представитель демократической партии намерена собрать группу единомышленников, которые будут бороться со властью Дональда Трампа.