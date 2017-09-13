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Политика

Володин обозначил Госдуме приоритеты

Фото: duma.gov.ru
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о первоочередных задачах для депутатов на осеннюю сессию, которая началась сегодня. В числе основных приоритетов председатель Госдумы назвал законодательное обеспечение реализации послания президента, рассмотрение федерального бюджета и повышение качества законотворчества.
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Традиционно первым на открытии новой сессии Госдумы выступает председатель нижней палаты парламента. Вячеслав Володин с думской трибуны обозначил коллегам направления, которые станут первоочередными в работе депутатов до конца этого года, напомнив, что осенняя сессия – самая короткая. "Это всего несколько месяцев, и они очень ответственные для нас", – подчеркнул он.

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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Спикер Госдумы призвал коллег особое внимание уделить завершению законодательного обеспечения реализации ежегодного послания президента Федеральному собранию. В выступлении Володина этот пункт был под номером один.

"Прежде всего, законодательное обеспечение послания президента – это наш приоритет, – сказал спикер Госдумы, добавив, что именно в начавшуюся сессию депутатам необходимо завершить эту работу и после оглашения нового послания приступать к выполнению задач на следующий год. – Не нужно нам создавать долги, проблемы, которые накопятся".

Он подчеркнул, что в рамках реализации послания президента уже приняты 50 законопроектов из 98. Еще 25 проектов законов находятся на рассмотрении Госдумы, 18 принято в первом чтении, семь – на стадии предварительного рассмотрения. Кроме того, ожидается внесение 23 инициатив.

ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В числе приоритетных вопросов Вячеслав Володин назвал также принятие федерального бюджета. Проект главного финансового документа страны, по его словам, будет внесен правительством на рассмотрение депутатов 29 сентября. "Предметная работа над проектом бюджета уже ведется", – сказал спикер Госдумы, напомнив, что в ходе предыдущей сессии прошли парламентские слушания, посвященные главным направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

"Важно, чтобы рекомендации слушаний были учтены. Именно эти рекомендации могут стать основой, которая позволит решить многие вопросы".

"Сегодня уже приступаем к консультациям с правительством с участием профильных комитетов"  – добавил Вячеслав Володин.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Во время осенней сессии Госдума будет поддерживать и расширять межпарламентское сотрудничество. В рамках него одним из самых значимых событий станет предстоящая в середине октября ассамблея Межпарламентского союза – старейшей и авторитетнейшей международной парламентской организации, которая пройдет в Северной столице.

"В октябре в Санкт-Петербурге состоится 137-я ассамблея Межпарламентского союза, участие в ней уже подтвердили 76 председателей парламентов зарубежных государств, – сказал Володин. – По сути, речь идет о проведении самой представительной ассамблеи за последние годы". Фактически можно говорить о глобальном съезде парламентариев, констатировал он.

Российскую делегацию на мероприятии возглавят спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Всего в делегации будут семь человек от нижней палаты парламента и восемь сенаторов. 

Фото: duma.gov.ru

Кроме того, напомнил Володин, в декабре запланирована международная конференция в Москве "Парламентарии – против наркотиков". "Это совместный формат с ООН", – уточнил спикер Госдумы. Он также особо отметил необходимость развивать сотрудничество с евразийскими партнерами и повысить эффективность работы делегаций в Парламентских Ассамблеях СНГ, ОБСЕ ОДКБ.

При этом, председатель нижней палаты парламента призвал наполнять конкретным содержанием контакты с зарубежными коллегами: "Необходимо исходить из того, что визиты и поездки должны быть обоснованными, иметь понятные цели и задачи, способствовать продвижению интересов нашей страны".

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Важным направлением работы депутатов в осеннюю сессию станет развитие и повышения эффективности молодежного парламентаризма. По словам Вячеслава Володина, законодателям необходимо максимально вовлечь в его работу молодежь, которая будет участвовать в законотворческом процессе и построении эффективной обратной связи.

"Молодежный парламент должен быть площадкой для широкой самореализации молодых людей, – заявил председатель Госдумы. – Было бы правильно, чтобы в его работе принимали участие представители молодежных организаций парламентских фракций". Володин напомнил, что в конце ноября на площадке нижней палаты парламента пройдет молодежный форум, организацией которого займется молодежный парламент при Думе и ее профильный комитет.

Фото: duma.gov.ru

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

В числе приоритетных направлений деятельности Госдумы Вячеслав Володин назвал также улучшение эффективности работы депутатов. В частности, речь идет о повышении уровня парламентского контроля и качества законодательного процесса. Одним из способов достижения этих целей станет перераспределение нагрузки между комитетами. Таким образом, считает председатель нижней палаты, будет сбалансирована нагрузка на комитеты, и все депутаты будут максимально вовлечены в работу.

"Сейчас основная нагрузка лежит на семи думских комитетах из 26 и составляет 71% от общей нагрузки. При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет —комитет по госстроительству и законодательству – около 30%", – сообщил он.

"Надо, чтобы все комитеты были загружены и у каждого комитета была повестка. Если мы в течение осенней сессии поведем такую работу, мы можем выйти на качественно другой уровень принятия законов".

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Как рассказал Вячеслав Володин, Госдума намерена формировать повестку своей работы, основываясь на социологических опросах. Так, уже определены темы, которые больше всего волнуют россиян. Прежде всего, это вопросы ответственного обращения с животными и безопасность дорожного движения, а также законопроект о носителях русского языка.

Фото: duma.gov.ru

Уже в первый день осенней сессии Госдума намерена рассмотреть порядка 50-и вопросов. Кроме того, в рамках "Правительственного часа" перед депутатами выступит глава Минсельхоза Александр Ткачев. Он отчитается перед парламентариями о ходе уборочных сельскохозяйственных работ в стране и ответит на вопросы законодателей. Отметим, что в течение осенней сессии в первоочередном порядке депутатам предстоит рассмотреть 130 законопроектов.

Автор: Дмитрий Куклин13 сентября 2017, 11:37

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