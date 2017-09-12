Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Назван спонсор атаки Саакашвили на Порошенко

Михаил Саакашвили и Петр Порошенко. Фото: dni.ru
За активностью бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украине может стоять американский миллиардер Джордж Сорос. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов.
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"Все известные соросовские грантоеды сейчас поддерживают Саакашвили: как в Европе, так и на Украине. Все СМИ, которые спонсируются Соросом, все депутаты, которые были у него в грантоедах, все на той стороне – за Саакашвили", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".

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В свою очередь бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен: бывший грузинский лидер получил карт-бланш на Западе. "Саакашвили, конечно, клоун, но не дурак. Перед всеми этими событиями он был в Америке, исколесил пол-Европы. По всей видимости, он получил гарантии своей личной безопасности, а также невыдачи грузинским властям", – отметил экс-парламентарий в эфире телеканала "Россия 1".

Джордж Сорос. Фото: GLOBAL LOOK press/M. Popow

По мнению же американского политического аналитика Ариэля Коэна, главная цель активности Саакашвили – заменить в президентском кресле Петра Порошенко на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Политолог отмечает: став хозяином Белого дома, Дональд Трамп назначил спецпредставителем на Украине Курта Волкера, который стремится продвинуться в деле разрешения конфликта в Донбассе.

Коэн полагает, что для этого к власти на Украине должна прийти Тимошенко, которая поддержала Саакашвили в его прорыве из Польши на Украину. "Она – договороспособная", – добавил политолог.

Напомним, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в конце июля. Но сдаваться политик не собирался: он объявил во всеуслышание, что намерен вернуться на Украину.

В воскресенье, 10 сентября, бывший губернатор Одесской области со сторонниками с боем пересек украинскую границу. В ходе столкновений единомышленников Саакашвили и силовиков пострадали около 20 человек. Позже политику вручили протокол о незаконном пересечении границы.

Автор: Иван Поляков12 сентября 2017, 16:05

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