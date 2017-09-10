Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой

На границе Украины и Польши разворачиваются события, которые многие пользователи Сети уже успели окрестить дикой клоунадой. В одном месте в ожидании триумфального возвращения самой заметной фигуры политической жизни Незалежной собрались сторонники и противники Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии, отказавшийся от гражданства этой страны ради должности главы Одесской области и позже лишенный и украинского паспорта, решился на возвращение на Украину. Возможно, его приезд должен был стать настоящим триумфом, показать твердость воли политика и решимость бороться за свои идеалы, однако события потекли по уже привычному для страны сценарию.

В идущий на Украину поезд Михаил Саакашвили сел на вокзале польского Пшемышля, передает РИА Новости. Собравшимся на перроне журналистам он рассказал, что пересекать границу намерен по своему украинскому паспорту, а позже будет добиваться восстановления всех своих прав. В это время с украинской стороны границы уже собралась разнообразная публика.

Сторонники бывшего президента Грузии разбили палаточный лагерь, чтобы первыми его приветствовать. Они вооружились плакатами, лозунгами и флагами. Не обошлось и без тех, кто активно выступил против въезда Саакашвили. Так, обнаженная по пояс активистка Femen вышла на проезжую часть с портретом политика и начала его топтать. Полиция, которая пытается поддерживать порядок, закончила ее представление.

На КПП, где ждут появления Саакашвили, подрались из-за активистки Femen https://t.co/lbNeMV3Vbu pic.twitter.com/Ufj0Ocd6jS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 сентября 2017 г.

От происходящего пострадали и простые люди, решившие приехать из Польши на Украину. Даже зная, что Михаил Саакашвили едет на поезде, власти решили перестраховаться и остановили пропуск всех частных автомобилей. Через границу проезжают только автобусы. Пограничники происходящее не комментируют.

Топовый цирк, мне кажется советы для этого хохлов и придумали pic.twitter.com/mCssXB0wjs — Митрофан Абырвалг (@lolgamestream) 10 сентября 2017 г.

Тем временем, сдвинуться с места не может и поезд, на котором политик рассчитывал вернуться на политическую арену Украины. "В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", – объявили всем пассажирам по громкой связи.

МВД Украины уведомило польскую сторону, что у Саакашвили нет разрешения на въезд в Украину. Принято решение, что поезд с ним не поедет. — Голос Мордора (@spacelordrock) 10 сентября 2017 г.

Отметим, до этого о случаях, когда из-за одного пассажира останавливали весь поезд, известно не было. Обычно с нарушителями работают уже во время пограничного контроля. Заметил эту странность и сам Саакашвили. Он пообещал обратиться по поводу произошедшего в польскую полицию, поскольку такой подход "противоречит европейскому законодательству".