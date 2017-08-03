Госдума набирает авторитет

Повышение рейтинга "Единой России" в последнюю неделю июля связано с завершением работы весенней сессии Госдумы и с укреплением авторитета нижней палаты парламента. Так считает политолог Павел Данилин.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, рост доверия к Госдуме и депутатам в частности, которого удалось добиться за счет, в том числе, возвращения одномандатников, приводит к тому, что Дума стала более авторитетным, устойчивым политическим субъектом. Так эксперт прокомментировал последние данные ВЦИОМ о повышении электорального рейтинга партии "Единая Россия" в последнюю неделю июля до 50,3%. В начале июля он составил 47,9%.

По мнению Данилина, важную роль сыграли две ключевые темы, которые горячо обсуждались в Думе на публичных слушаниях – реновация и проблемы дольщиков. "Это два головных пункта, которые в принципе могли повлиять на электорат", – отметил политолог. Он уверен, что рейтинг "Единой России" в ближайшее время укрепится еще на 1-2%.

В рейтинге доверия политикам по данным ВЦИОМ первое место сейчас занимает президент Владимир Путин – 50,4%. За ним следуют: министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), председатель правительства Дмитрий Медведев (13,3%), министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%), глава КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%) и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (3,1%).





В июле 2017 года Российская академия народного хозяйства и госслужбы проводила свое исследование. Согласно его данным, почти половина россиян считает, что деятельность Госдумы оказывает положительное влияние на жизнь страны: 46% граждан назвали работу депутатов эффективной.

Напомним, что по инициативе спикера Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на повышение эффективности работы парламента. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.