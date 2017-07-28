Госдума активизировала работу в соцсетях

Использование социальных сетей Госдумой позволяет избирателям установить прямой диалог с депутатами. А открытость депутатов, в свою очередь, укрепляет доверие к парламенту со стороны граждан, уверен Евгений Ревенко.

Курс на открытость – одно из главных направлений работы Госдумы седьмого созыва. Социальные сети предоставляют возможность вести прямой диалог с избирателями, заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России", член парламентского комитета по информационной политике Евгений Ревенко.

"Мы к этому стремимся, потому что эффективная работа депутатов базируется прежде всего на доверии избирателей. Напомню, что недавно был опубликован рейтинг коэффициентов полезного действия депутатов Госдумы и я туда попал как один из лидеров активной работы в соцсетях", – отметил Ревенко на заседании экспертного совета Молодежного парламента при нижней палате парламента по развитию информационного общества и средств массовой коммуникации.

Парламентарий рассказал, что обратился к депутатам с предложением активизировать деятельность в соцсетях. "Поскольку в партии я курирую платформы, то напомню, что недавно мы перезагрузили их присутствие в соцсетях. Это нужно как для того, чтобы информировать аудиторию о своей деятельности, так и для того, чтобы наши коллеги получали дополнительную информацию для обсуждения", – сказал Ревенко.

Еще один пример растущей открытости Госдумы, по словам депутата – новый формат парламентских слушаний. Они проходят теперь в зале пленарных заседаний, где собираются не только депутаты и эксперты, но и представители общества из различных регионов. Ревенкот напомнил, как обсуждался законопроект о защите прав дольщиков. "Это, на мой взгляд, прямым образом влияет на доверие, о котором я говорил. Когда мы слушаем людей, то фиксируем их мнение и учитываем его в своей работе", – подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, планируется обновить сайт Госдумы, эта работа началась сразу после выборов в прошлом году. Скоро появится и парламентское телевидение, главой наблюдательного совета является вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По словам Ревенко, это позволит дополнительно информировать граждан о том, какую работу ведут парламент, комитеты и депутаты.