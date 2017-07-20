Такая Дума нам нужна

Экономия государственных средств от введения особого дисциплинарного порядка в Государственной Думе составила порядка 28 млн рублей. Эта экономия образовалась, когда депутаты стали брать отгулы за свой счет и сразу стало понятно какой процент рабочего депутатского времени тратился ранее ими на собственные или внешние, так сказать, проекты, а какой уделялся собственно законотворческой деятельности.

Из-за увеличенного теперь на 2 часа (по продолжительности – с перерывами, в соответствии с трудовым законодательством) рабочего дня и систематизации собственной деятельности депутатам удалось ликвидировать около 60% "завалов" законопроектов, которые скопились за период предыдущих думских созывов.



Меры, конечно, для этого предпринимались "драконовские", правда, в хорошем смысле этого слова. Чего стоят только штрафные санкции в 60 тысяч рублей в день за прогулы. И, тем не менее, полностью ликвидировать практику "депутатских самоволок" пока не удалось, поэтому и приходится "утешаться" штрафными суммами, удерживаемыми из депутатских окладов.

Понятно, что долго такая репрессивная система работать на может, не все депутаты обладают железной выдержкой, некоторые уже попросились домой, "щи варить", поэтому руководство нижней палаты парламента надеется на скорую "самоорганизацию" ее членов с "элементами контроля" уже на ближайшую перспективу. Расчет на сознательность, профессионализм и работоспособность депутатов, надо сказать, уже оправдывается.

Так, запуск дисциплинарного механизма стимулировал внесение в Думу более тысячи законопроектов. Из них и из законопроектов прежних созывов было принято порядка 380 документов (за отчетный период), 300 из которых президент РФ подписал. Это говорит о достаточно высоком КПД Гос.Думы и оправданности жестких дисциплинарных мер, введенных ее руководством. Активнее всего работали члены партии "Единая Россия": количество принятых законопроектов, внесенных ими, значительно превышало количество и, главное, качество законопроектов, внесенных другими парламентскими партиями.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что за аналогичный период, скажем в 2016-м году, прежний созыв ГосДумы рассмотрел больше законопроектов в абсолютном исчислении, однако тогда не существовало процедур глубокого экспертного согласования и привлечения представителей общественности к обсуждению законопроектов на ранних этапах в рамках открытых слушаний на думских площадках.

Особенно стоит остановится на усилении экспертной и информационно-аналитической работы нижней палаты парламента. К этому направлению работы руководство Государственной Думы подошло вдумчиво и тщательно: экспертные советы при председателе формируются постепенно и выверено. Систематическое применение экспертно-аналитической практики, как и широких открытых слушаний, является новым в организации работы VII-го думского созыва.

Очевидно, что нынешнее думское руководство будет стараться избегать и практики быстрых/ускоренных решений, которые могут оказаться непродуманными и иметь негативные социальные последствия. Речь идет об ускорении законотворческого процесса путем прохождения законопроекта сразу во втором и третьем чтениях. Теперь такой практики нет. Возможно, именно этим объясняется снижение абсолютного количества принимаемых законопроектов – их качество становится приоритетом в работе депутатского корпуса.

Скажем, в какой-то степени дисциплинарные меры были применены и в работе нижней палаты парламента с правительством РФ – теперь обсуждение отраслевых законопроектов должны посещать чиновники рангом не ниже замминистра, что повысило уровень ответственности за качество вносимых в Думу законопроектов от лица исполнительной вертикали. Причем, как признают участники процессов, отладка новых взаимоотношений между думцами и кабмином прошла, более или менее гладко, без серьезных эксцессов и даже быстрее, чем предполагалось, а качество правительственных законопроектов, их, кстати, около 70% от общего числа, заметно повысилось.

Активной законотворческой деятельностью занималась партия "Единая Россия". Речь идет, прежде всего, о социально резонансных законопроектах. Так, по инициативе "единороссов" была продлена бесплатная приватизация жилья для всех категорий граждан. Помимо этого, были приняты меры по ужесточению наказания водителей, не пропускающих спецтранспорт, прежде всего, "Скорую помощь". Партия выполняла и свои предвыборные обязательства, инициировав принятие законопроектов о садоводах-огородниках, а также о вводе представителей профсоюзов в руководящие органы компаний для сокращения разрыва в величине окладов топ-менеджеров и рядовых сотрудников.

"Единая Россия" сыграла большую роль в организации качественного политического диалога. Она, после своей безусловной победы на выборах в декабре 2016 года, не только предоставила в распоряжение своих оппонентов квоты для прохождения на руководящие позиции в Комитеты и Комиссии Государственной Думы, но и наладила с ними конструктивный диалог по текущим вопросам, скажем, реновации или проблемам обманутых дольщиков.

В результате думские заседания теперь редко напоминают поля сражений, а все чаще являются местом не только для дискуссии, но и для эффективного законотворчества. Как результат, нижняя палата парламента стала стремительно набирать политический вес даже в глазах оппонентов властей: думская деятельность, конечно, по-прежнему вызывает критику, но поиздеваться им уже не над чем. Что, собственно, и требовалось доказать.