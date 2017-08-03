Правительство Японии ушло в отставку

В Японии правительство в полном составе подало в отставку. Об этом стало известно в ходе экстренного совещания кабинета министров.
Руководитель правительства Синдзо Абэ назовет новых министров в ближайшие часы. Перестановки производятся на фоне падения рейтинга правящей партии: руководство страны надеется, что таким образом получится вернуть доверие населения, передает сайт "Комсомольская правда".
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