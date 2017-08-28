Захарова удивилась бегству американских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сокращение численности американской дипломатической миссии в России. По ее словам, Москва не выдвигала США подобных требований.

Дипломат заявила, что это было не решение, а предложение Соединенным Штатам. "И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали", – сказала она в интервью телеканалу "Дождь".

Напомним, на прошлой неделе в посольстве США в Москве объявили о прекращении выдачи неиммиграционных виз в российских регионах с 23 августа. Этот шаг в дипмиссии Соединенных Штатов объяснили сокращением числа сотрудников дипломатического корпуса, что ранее американцам предложила Москва.

Начиная с сентября собеседования будут проходить только в посольстве Соединенных Штатов в столице России. С 21 августа были отменены все собеседования в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Как сообщили в американском диппредставительстве, ограничения будут действовать до того момента, пока режим сокращения дипмиссии находится в силе.





В конце июля Москва предложила сократить численность сотрудников американских дипломатических представительств до 755 человек. Именно столько сотрудников трудятся в российском дипкорпусе в США.

предложили. Они сделали так, как они сделали", – сказала она в интервью телеканалу "Дождь".