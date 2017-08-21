Лавров оценил визовый демарш "дурных" американцев

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал приостановку выдачи россиянам американских виз. По его словам, Москва в своих ответных действиях не будет следовать "дурному примеру" американцев.

Лавров отметил, что МИД внимательно изучит решения, которые приняли Соединенные Штаты. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не собирается "срывать зло" на простых американских гражданах. "То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", – добавил министр.

На демарш Вашингтона отреагировали и в Госдуме. Так, председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что инициатива по дальнейшему ухудшению двусторонних отношений всегда исходит от американцев. По мнению депутата, приостановка выдачи виз свидетельствует о курсе Вашингтона на дальнейшее нагнетение ситуации. "Мы будем говорить об этом на всех, в том числе международных, парламентских площадках. Будем заявлять о неразумности такого подхода", – подчеркнул парламентарий.

В свою очередь глава Института политических исследований Сергей Марков полагает, что очередной демарш Вашингтона является не чем иным, как объявлением полноценной дипломатической войны России. По его словам, начало было положено в декабре прошлого года, когда уходящий президент США Барак Обама в канун Нового года принял решение о высылке из страны 35 российских дипломатов с семьями. "Это были хамские по стилю и агрессивные по политическому значению действия. Сейчас эти попытки продолжаются", – цитирует эксперта "Звезда".

Политолог уверен, что Вашингтон и дальше продолжит агрессивную политику по отношению к Москве. "Они не считают Россию страной, с которой выгодно сотрудничать", – пояснил директор Института политических исследований.





Напомним, в посольстве США в России в понедельник, 21 августа, объявили о прекращении с 23 августа выдачи неиммигационных виз в российских регионах. Этот шаг объяснили сокращением числа сотрудников американского дипломатического представительства, о необходимости чего ранее заявили в Москве.

С 1 сентября собеседования будут проходить только в посольстве США в Москве. Собеседования в консульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге отменены. Ограничения не снимут до тех пор, пока режим сокращения штата дипломатической миссии находится в силе. При этом консульские сборы за визы будут действовать на протяжении года.

Москва в ответ на новые санкции США в конце июля сократила численность персонала в американских дипломатических ведомствах в России до 755 человек. Столько же сотрудников находятся в российских диппредставительствах в Соединенных Штатах.

