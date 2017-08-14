Подлые США "посадят на цепь" российских дипломатов

США разрабатывают ответные меры на уменьшение численности сотрудников американской дипмиссии в России. Среди возможных вариантов называется уменьшение радиуса разрешенного перемещения по стране в два раза и введение процедуры предварительного уведомления о выезде за разрешенные границы.

Разрешенный для российских дипломатов периметр перемещения составляет 25 миль (40 километров). Сократить его планируется до 10-15 миль (16-25 километров). Кроме того, будет введена специальная процедура нотификации – за три рабочих дня до планируемого выезда за разрешенные границы представителей дипмиссии обяжут уведомить об этом Госдепартамент. Окончательное решение должно быть объявлено до 1 сентября.

"Это сильно сковывает профессиональную работу дипломатов. Они должны ездить по стране, встречаться с людьми, читать лекции, посещать мозговые центы и университеты. Как это можно делать при таких ограничениях?" – цитирует газета "Известия" информированный источник. Отметим, что на советников и дипломатов более высокого звена эта норма не распространяется.

США готовят ответ на решение России о сокращении американской дипмиссии. Уникальная сверхнаглость конечно, учитывая, что это им ответили. — Голос Мордора (@spacelordrock) 7 августа 2017 г.

"Возможно также закрытие одной из российских дипмиссий в США или высылка еще одной группы дипломатов. В любом случае все эти меры ни к чему хорошему не приведут", – добавил представитель российской дипломатии. Он подчеркнул, что любые меры, которые будут введены американскими властями, повлекут за собой зеркальный ответ со стороны Москвы.

Напомним, Россия обязала США до 1 сентября 2017 года привести число дипломатических и технических сотрудников американского посольства в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Фактически это означает, что число сотрудников внешнеполитического ведомства должно сократиться на 755 – до 455 человек. Это решение было принято в ответ на аналогичные шаги со стороны Вашингтона, пояснили в Москве.