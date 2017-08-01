Прибалтика получит по рогам за фашизм

Власти прибалтийских стран поддерживают возрастающие там неонацистские настроения. В Европарламенте подготовили обращение с требованием воспрепятствовать фашизму, тем самым подтвердив принятую резолюцию.

Заместитель председателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка вместе с группой депутатов подготовил обращение к Европейской комиссии с просьбой воспрепятствовать распространению неонацистских настроений в странах Прибалтики. Парламентариев беспокоят неонацистские шествия, проходящие там при попустительстве, а то и прямой поддержке властей.

Депутаты признают, что обращение носит формальный характер и не будет иметь последствий, но и это считают существенным шагом в нынешних условиях. Впрочем, если ЕС решит принять меры в отношении ностальгирующих по фашизму новых европейцев, это тоже будет сигналом, пишет газета "Известия".



"Это могут быть и персональные, и коллективные санкции против членов парламентов и правительств стран Прибалтики. Кроме того, возможно, будут введены ограничения со стороны ЕС в адрес целых государств, правительства которых не принимают адекватных мер для борьбы с фашистской идеологией", – уточнили парламентарии.

В Европарламенте осознают, что самой проблемной с точки зрения фашистской идеологии является Латвия. Здесь до сих пор идеализируют "лесных братьев" и СС, проходят шествия ветеранов этих военных формирований – в нацистской форме и рогатых немецких касках.

В Латвии каждый год 16 марта проводится шествие легионеров СС. В Эстонии также ежегодно проходит сбор ветеранов 20-й дивизии СС. Во всех прибалтийских странах День независимости сопровождается факельными шествиями, которые собирают тысячи людей.

"Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии – адекватная мера. Они могут быть лишены финансовой поддержки из европейских фондов. Брюссель закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины", – отметил Машталка.