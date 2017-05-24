В Литве заявили о войне с Россией

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 24 мая
Лента новостей
17:58
В диетическую колу добавляют яд для мух
17:51
Анна Седокова лишилась брата
17:49
Пешеход убил облившего его грязью водителя
17:32
Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"
17:18
Походы в спортзал меняют взгляды мужчин
17:17
Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки
17:09
Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами
16:56
Путин дал совет россиянам
16:55
Обольстительная Макеева оголилась в Каннах
16:47
Как будут бороться с террористами в мессенджерах
16:36
Максакова набросилась на Садальского на шоу
16:06
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
15:41
Одна треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации
15:36
Россиянку с мужем зарезали на египетском курорте
15:32
Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется
15:27
Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса
15:27
Онкобольная певица пострадала из-за бардака в поликлинике
14:58
Блогер показал дизайн iPhone 8 на видео
14:55
Ведущий Первого канала назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной"
14:42
Как спасти глаза от гаджетов
14:38
Киеву почудилась мировая популярность украинского языка
14:36
Семь способов экономии на интернет-шопинге
14:27
Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
14:18
Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
14:10
Посол-папуас явился на саммит ООН без трусов
14:09
Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет
14:03
Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации
13:52
Москвичам увеличили размер пособия на ребенка
13:46
Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник
13:39
В Москве снова выпадет снег
13:34
Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы
13:32
Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде
13:19
Российский квас подменяют газировкой
13:16
Навального уличили в экономической безграмотности
12:59
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
12:55
В Москве придумали новый способ борьбы с пробками
12:53
Жена Прилучного готовится к пластической операции
12:50
Меланья Трамп в трауре пришла к Папе
12:39
Пользователей мессенджеров лишат анонимности
12:38
Организаторов "групп смерти" посадят надолго
12:37
Как организовать вечеринку на свежем воздухе
12:35
Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона
12:34
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
12:29
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением
12:24
Райкина полечили на 500 тысяч
12:22
Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни
12:08
Малахов оконфузился из-за мокрых штанов
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:55
Установлена окончательная причина крушения Ту-154
11:49
Известная ведущая возмутила своим поведением на красной дорожке
11:48
Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада
11:38
Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:31
У Серебренникова случилось новое несчастье
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
11:26
Родившая Шейк показала фигуру в сногсшибательном платье
11:15
Звезду Comedy Club задержали в Петербурге
11:09
Названа причина смерти внука Сталина
11:04
Разительные перемены во внешности Билана
10:47
Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах
10:46
Усманов – Навальному: Тьфу на тебя еще раз
10:34
Новая жена младше Геннадия Ветрова на 28 лет
10:31
Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы
10:29
В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"
10:19
На Кольцевой линии метро произошел сбой
10:10
Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы
10:01
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
10:00
Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией
09:42
В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя
09:24
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
09:19
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
09:14
Появилось фото террориста из Манчестера
09:11
При пожаре в центре Москвы сгорели 28 машин
08:41
Скончался внук Сталина
08:39
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
08:31
Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа
07:58
Машина скорой перевернулась на МКАД
22:25
Серьезная болезнь лишила Верку Сердючку детей
22:03
Каково быть ударным вертолетом над Мосулом (видео)
21:54
Две женщины в сауне забили мужчину молотком
21:44
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
21:42
Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым
21:25
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
21:01
В мире стали рождаться кристальные дети
20:52
Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном
20:45
К выходным в Москве похолодает до нуля
20:38
Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой
20:33
ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца
20:23
США подкладывают свинью под "Турецкий поток"
20:21
Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи
20:06
Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
20:03
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
19:44
Крик души новой супруги оскандалившегося Казаченко
19:41
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
19:24
Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили
19:05
Планета Земля произошла от космического пончика
18:37
Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина
18:35
Иностранцев восхитил воронежский тверк (видео)
18:14
Найден источник внеземной жизни
17:58
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о своем состоянии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Политика

В Литве заявили о войне с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press
Депутат Европейского парламента от Литвы Лайма Андрикене заявила, что ее страна находится в состоянии информационной войны с Россией. Она считает, что Кремль хочет "изменить мировой порядок".
прочитано 551 раз

По словам евродепутата, Литва как член Евросоюза является "частью большой игры" между странами. "Когда я говорю о состоянии войны с Россией, я подразумеваю гибридную войну, кибервойну, их попытки вмешательства в выборы в других странах", – цитирует Лайму Андрикене Press.lv со ссылкой на издание LITE.

ПО ТЕМЕ

ЕС превратил Украину в фашистское государство

Когда грянет новый Майдан на Украине

России и Белоруссии предсказали новую "братскую войну"

Также парламентарий отметила, что России "очень выгоден слабый Евросоюз". "Для нас сильный ЕС означает и сильную Литву, и наоборот", – отметила евродепутат.

Лайма Андрикене обвинила Россию в использовании "сравнительно новых инструментов" в войне с западными странами. По ее словам, Кремль уже якобы вмешался в политику Нидерландов, Франции и Германии.

Напомним, в феврале 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия под предлогом военных учений готовится к наступлению на страны Прибалтики. По ее словам, в рамках проверки боеготовности "идет демонстративная подготовка к войне с Западом", при которой "концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы".

По мнению главы государства, в сложившихся обстоятельствах Литва вынуждена просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности. Примечательно, что в день заявления Дали Грибаускайте в страну было доставлено десять американских танков.

Автор: Константин Улюкаев24 мая 2017, 16:33

Политика

Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
Пентагон отказался от украинских союзников
Шредер дал немцам совет насчет России
Трампа у Стены Плача подняли на смех

Шоу-бизнес

Анна Седокова лишилась брата
50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой
Обольстительная Макеева оголилась в Каннах
Максакова набросилась на Садальского на шоу

Проишествия

Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
Появилось фото террориста из Манчестера

Lifestyle

Райкина полечили на 500 тысяч
У Серебренникова случилось новое несчастье
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
Шоу-бизнес

Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы

Попавшая в беду телеведущая хочет вернуться в Россию
Шоу-бизнес

Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах

Выход российской актрисы произвел фурор
Шоу-бизнес

Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется

Поклонники пытаются поддержать актера
Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге

В соцсети объявлен сбор пожертвований родным умершего

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Разительные перемены во внешности Билана
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

Спорт

Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге

Регионы

Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru