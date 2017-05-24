В Литве заявили о войне с Россией

Депутат Европейского парламента от Литвы Лайма Андрикене заявила, что ее страна находится в состоянии информационной войны с Россией. Она считает, что Кремль хочет "изменить мировой порядок".

По словам евродепутата, Литва как член Евросоюза является "частью большой игры" между странами. "Когда я говорю о состоянии войны с Россией, я подразумеваю гибридную войну, кибервойну, их попытки вмешательства в выборы в других странах", – цитирует Лайму Андрикене Press.lv со ссылкой на издание LITE.

Также парламентарий отметила, что России "очень выгоден слабый Евросоюз". "Для нас сильный ЕС означает и сильную Литву, и наоборот", – отметила евродепутат.

Лайма Андрикене обвинила Россию в использовании "сравнительно новых инструментов" в войне с западными странами. По ее словам, Кремль уже якобы вмешался в политику Нидерландов, Франции и Германии.

Напомним, в феврале 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия под предлогом военных учений готовится к наступлению на страны Прибалтики. По ее словам, в рамках проверки боеготовности "идет демонстративная подготовка к войне с Западом", при которой "концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы".

По мнению главы государства, в сложившихся обстоятельствах Литва вынуждена просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности. Примечательно, что в день заявления Дали Грибаускайте в страну было доставлено десять американских танков.