В Литве заявили о войне с Россией
По словам евродепутата, Литва как член Евросоюза является "частью большой игры" между странами. "Когда я говорю о состоянии войны с Россией, я подразумеваю гибридную войну, кибервойну, их попытки вмешательства в выборы в других странах", – цитирует Лайму Андрикене Press.lv со ссылкой на издание LITE.
Также парламентарий отметила, что России "очень выгоден слабый Евросоюз". "Для нас сильный ЕС означает и сильную Литву, и наоборот", – отметила евродепутат.
Лайма Андрикене обвинила Россию в использовании "сравнительно новых инструментов" в войне с западными странами. По ее словам, Кремль уже якобы вмешался в политику Нидерландов, Франции и Германии.
Напомним, в феврале 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия под предлогом военных учений готовится к наступлению на страны Прибалтики. По ее словам, в рамках проверки боеготовности "идет демонстративная подготовка к войне с Западом", при которой "концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы".
#ВОЗ заявила, что в 2016 году самая пьющая страна в мире - #Литва (16 литров #спиртного в год), #Россия и Польша 4 место (13 литров). Норм.— Голос разума (@golos_razyma) 16 мая 2017 г.
По мнению главы государства, в сложившихся обстоятельствах Литва вынуждена просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности. Примечательно, что в день заявления Дали Грибаускайте в страну было доставлено десять американских танков.
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