Рогозин назвал НАТО наследниками гитлеровских недобитков

"Партизаны – воины свободы", или "partizanai – laisvės kovotojai" – так себя называли действовавшие в 1940-1950-х годах на территории Прибалтики антисоветские формирования. Память убивших около 30 тысяч человек "партизан" решили почтить в НАТО.

Официальный аккаунт НАТО в Twitter разместил ролик, анонсирующий новый фильм о так называемых "прибалтийских партизанах" или "лесных братьях": бандформированиях, воевавших, часто в рядах СС и гитлеровских войск, против СССР и советских граждан на территории Прибалтики. Ролик продублирован на официальном канале альянса в YouTube.

Публикация, героизирующая карателей Литвы, Латвии и Эстонии, вызвала возмущение у официальной Москвы. В то же время в соцсетях разгорелись жаркие споры по поводу роли "лесных братьев" и правоты "партизан", якобы защищавших свое право на независимость. По мнению отдельных комментаторов, Прибалтика была силой присоединена к СССР и так потеряла свою независимость. Отправившиеся в лес "братья" с оружием в руках боролись против советской "оккупации" – вплоть до начала 1960-х годов, а местами и дольше.

"Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды?", – задался вопросом в своем Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", – констатирует вице-премьер. Под записью уже множество комментариев.

Ролик @NATO про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков https://t.co/jbZddWA0J7 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

Ранее на публикацию североатлантического альянса отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надеюсь, никому не надо напоминать о массовых казнях, в которых были задействованы те, кто затем стал называть себя "лесными братьями"?", – поинтересовалась Захарова в своем Facebook. Она предложила ознакомиться с материалом российского внешнеполитического ведомства об участии латышского легиона СС в военных преступлениях в 1941-1945 годах.

Мария Захарова определила материал как историческое извращение. По ее словам, оно распространяется с целью подрыва итогов Нюрнбергского процесса. "Если сегодня Бандера – герой, а "лесные братья" – партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" – задается вопросом дипломат.

