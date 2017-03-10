Латвия нашла рецепт "борьбы с Путиным"

Владимир Путин уважает силу. И хочет, чтобы его самого уважали, – потому что он сильный. Такую характеристику российскому лидеру дала бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Своим мнением о Владимире Путине экс-президент Латвии поделилась в интервью немецким СМИ. Вике-Фрейберга встречалась с российским лидером в годы (1999-2007), когда занимала пост главы латвийского государства.

Бывший президент советует нынешним европейским лидерам четко дать понять Путину, что по поводу территориальной целостности Европы не может быть никаких дискуссий. По словам Фрейберги, Западу не удается найти общий язык с русскими, которые "все ставят с ног на голову". Тем не менее конфронтации с Москвой никто не хочет, и все продолжают надеяться на диалог.

"Но это потребует очень большого терпения. Путина устраивает, когда другие страны дестабилизируются – тогда мировое сообщество занято, и он может делать у себя дома что хочет", – цитирует Вике-Фрейбергу немецкое издание Tages-Anzeiger.

"Когда он чувствует, что его воспринимают всерьез, он может быть по-настоящему обаятельным и дружелюбным. Однако если он чувствует слабость, у него возникает желание устремиться вперед и постоянно требовать все больше", – рассказала экс-президент.

Разговоры об угрозе странам Балтии со стороны России политик считает несерьезными. Она напомнила слова вице-президента США Майка Пенса о том, что сделки Вашингтона с Москвой за счет Прибалтики не будет. И Дональд Трамп, по словам Вике-Фрейберги, пока не отступает в этом плане от политики своего предшественника Барака Обамы. Что же касается требования нынешнего президента США к европейцам – увеличить взносы в НАТО за свою безопасность, то оно абсолютно справедливо, уверена бывший лидер Латвии.

Напомним, не так давно Вайра Вике-Фрейберга отметилась резким заявлением по поводу своих соотечественников. Она заявила, что за время президентства чрезмерно идеализировала латышей, и назвала их "злыми и завистливыми".