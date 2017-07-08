Путин раскусил Трампа

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Суббота 8 июля
Лента новостей
18:02
Под Екатеринбургом разбился свадебный кортеж (видео)
17:57
Чемпионы мира сыграли в футбол с Общественной палатой
17:47
Глава Южной Осетии попал в ДТП
17:28
Сергей Шнуров лидирует на выборах президента "Нашествия"
16:52
В Петербурге похоронили писателя Даниила Гранина
16:48
Звезда "Дома-2" стала мамой
16:35
Кузнецова поздравила россиян с Днем семьи
16:20
Самые яркие пары на G20
16:07
"Субботник" Навального проводят бомжи и гей-активисты
15:55
Деловые линии: грузы находятся либо в пути либо выданы
15:48
Как растет сын Жанны Фриске
15:36
В Киеве в жилом доме прогремел взрыв
15:01
Овечкин и Шубская сыграли шикарную свадьбу
14:18
В Москве обокрали известного музыканта
14:10
Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
14:03
Россияне признаются в любви в центре Москвы
13:43
Под Калугой дети подорвались на гранате
13:36
Орлова показала запретное фото с Фриске
13:24
В детском саду под Калининградом нашли взрывчатку
12:56
Девушка перепутала охранника президента с Путиным (видео)
12:51
В Германии ограбили футболиста "Локомотива"
12:30
В Казахстане нашли тело пропавшего мальчика из России
12:02
Собчак мечтает стать рабыней
11:44
В Казахстане пропал 6-летний мальчик из России
11:27
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
11:21
На Крите расследуют таинственную гибель россиянки
10:57
Сколько будет жарких дней летом в Москве
10:38
Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом
10:30
Панин получил новую работу после скандала
23:01
Эксперты поддержали новый порядок в Госдуме
21:55
В движении поездов на Ленинградском направлении ОЖД случился сбой
21:52
Лавров поставил на место дерзкого журналиста
21:51
Похудевшую Нетребко без юбки сравнили с Памелой Андерсон
21:50
Лайма Вайкуле связалась с 67-летним рокером
21:37
Владимир Путин познакомился с Меланьей Трамп
21:28
Фигуранты дела о крушении Falcon главы Total попали под амнистию
21:10
В Тамбове на авиашоу разбился самолет (видео)
20:57
У Яны Чуриковой уменьшилась грудь из-за страшной болезни
20:55
Модель смыло волной во время съемок (видео)
20:40
О чем договорились Путин и Трамп
20:30
Портрет Путина разглядели из космоса
20:21
Самбурская выберет супруга из трех любовников
20:12
Язвительный муж Пугачевой раскричался в частном самолете
19:56
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
19:55
Оральный секс грозит страшной инфекцией
19:49
Силуанов попал в передрягу на саммите G20
19:31
Путин и Трамп беседовали вдвое больше положенного
19:16
В Петербурге капитан судна пойдет под суд после столкновения с мостом
18:53
Челябинская белка стала сотрудником МВД (видео)
18:38
Странности первой встречи Путина и Трампа
18:21
37-летняя актриса Александра Ребенок родила первенца
18:19
В Луганске произошла серия взрывов
18:16
Instagram беспорядочно блокирует аккаунты
18:03
ЧМ-2018 ускорил развитие Москвы
17:45
Дочь наплевала на обездвиженного Осина
17:31
В России придумали новый способ лечения гипертонии
17:21
Москвичей вылечат в "госпитале будущего"
17:15
Началась первая официальная встреча Путина и Трампа (видео)
17:02
Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным
16:50
Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"
16:43
Дана Борисова на шикарной вилле жалуется на жизнь
16:34
Окровавленную Самбурскую сняли с полуголой девушкой
16:30
Госдума пересчитает пропускающих заседания депутатов
16:29
В гостях у звезды: Жасмин
16:27
Самолет с российскими футболистами экстренно пошел на посадку
16:07
Омского фермера скормили свиньям из-за 200 тысяч рублей
16:02
В Гамбурге полицию закидали коктейлями Молотова
15:59
Вдова Панина так и осталась одна
15:43
Назначен новый директор "Почты России"
15:33
Известный писатель выстрелил в лицо велосипедисту в Москве
15:21
Меланью Трамп заперли в немецком отеле
15:08
Гузеева пришла на съемки в пижаме
15:07
В Гамбурге напали на отель Путина
14:57
Человечество предупредили о неминуемой скорой гибели
14:53
Умер старейший ветеран московского "Локомотива"
14:47
Драчунья из "Дома-2" переплюнула бесстыжую Волочкову
14:45
Путин осчастливил Трампа на G20 (видео)
14:31
iPhone хотят запретить во всем мире
14:27
Российские туристы обманом отдохнули в турецком аll inclusive-отеле
14:26
Навальный вышел на свободу
14:08
Пассажир упал на рельсы в московском метро
13:58
Московский институт лишили лицензии
13:53
На "Нашествии" начались выборы президента
13:49
У Черного моря утонули три сестры
13:44
Россияне против понятия "глава семьи"
13:40
Эрнст женился на Малышевой
13:17
Москва угодит в мешок арктического холода
13:16
Нагиев отказал Лепсу
13:11
Исхудавший Басков шокировал торчащими ребрами
13:02
Московские хрущевки признали опасными для здоровья
13:01
США замахнулись сапогом в сторону марсиан
12:55
Неандерталец Трамп кошмарит Европу
12:44
Ведущий новостей устроил истерику в прямом эфире
12:31
Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20
12:28
Состоялось историческое рукопожатие Путина и Трампа
12:17
Яковлев жестоко обходился с женой
12:13
Состояние больной раком звезды "Дома-2" изменилось
12:11
Путин с порога заставил Меркель смеяться
12:04
В Москве госпитализирован актер Николай Сличенко
11:56
Москвич ранил знакомого в шею из арбалета
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
Дмитрий Шепелев увез сына из России
Сбившую "пьяного" мальчика бросили за решетку
В гостях у звезды: Жасмин
Сестра запретила говорить о Жанне Фриске
Эрнст женился на Малышевой
Политика

Путин раскусил Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции на G20 прокомментировал свою беседу с главой США Дональдом Трампом. Он отметил, что настоящий американский лидер – не такой, каким многие привыкли его видеть по телевидению.
прочитано 2362 раза

Глава Кремля заявил, что "Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека". По мнению Путина, за эпатажным образом американского коллеги скрывается множество положительных характеристик.

ПО ТЕМЕ

Трамп наивно клюнул на удочку Путина

Скандалист Трамп перессорил участников G20

Первая леди США пыталась сорвать переговоры с Путиным

"Он конкретный абсолютно, адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы или возникающие в ходе дискуссии новые элементы", – заявил Владимир Путин. "Если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимоотношений, который нам нужен", – добавил он.

Примечательно, что многие журналисты попытались узнать у главы государства подробности разговора с Дональдом Трампом. В ответ российский лидер отметил, что он не вправе полностью разглашать эту информацию, так как "в мировой практике так не принято". "Его (американского президента. – Прим. Ред.) реально интересовали какие-то детали. Я насколько мог, подробно на все это ответил", – пояснил Владимир Путин.

При этом глава Кремля все же раскрыл некоторые подробности переговоров с Трампом. По его словам, одним из главных прорывов, которые удалось достигнуть вместе с президентом США, является договоренность о создании зон безопасности в Сирии.

Добавим, что журналист американского телеканала NBC News при обращении к Владимиру Путину заявил, что "от Белого дома практически нет никакой информации" о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США. "Мы им строго укажем", – пошутил в ответ глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что супруга главы Соединенных Штатов Меланья Трамп пыталась сорвать его переговоры с Владимиром Путиным. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, встреча двух президентов очень затянулась, и члены администрации республиканца "отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это не сработало".

Автор: Константин Улюкаев8 июля 2017, 17:33

Политика

Путин раскусил Трампа
Судьбу Украины решили без Порошенко
Первая леди США пыталась сорвать переговоры с Путиным
Эксперты поддержали новый порядок в Госдуме

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" стала мамой
Сестра запретила говорить о Жанне Фриске
Овечкин и Шубская сыграли шикарную свадьбу
Собчак мечтает стать рабыней

Проишествия

На Крите расследуют таинственную гибель россиянки
Силуанов попал в передрягу на саммите G20
Меланью Трамп заперли в немецком отеле
У Черного моря утонули три сестры

Lifestyle

Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Lifestyle

Эрнст женился на Малышевой

Отец жениха не одобряет этот брак, поэтому на торжестве отказался присутствовать
Культура

Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы

Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook
Шоу-бизнес

Собчак мечтает стать рабыней

Она рассказала об этом в соцсети Instagram
Политика

Скандалист Трамп перессорил участников G20

Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату

Гороскоп

Самбурская выберет супруга из трех любовников
Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
Как спасти Евгения Осина

Фоторепортажи

Самые яркие пары на G20
Как растет сын Жанны Фриске
Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом
Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

Спорт

Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
Медведева наказали за скандал в Лондоне
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением

Регионы

Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
В Тамбове на авиашоу разбился самолет (видео)
Омского фермера скормили свиньям из-за 200 тысяч рублей
Челябинская белка стала сотрудником МВД (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru