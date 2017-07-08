Путин раскусил Трампа

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции на G20 прокомментировал свою беседу с главой США Дональдом Трампом. Он отметил, что настоящий американский лидер – не такой, каким многие привыкли его видеть по телевидению.

Глава Кремля заявил, что "Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека". По мнению Путина, за эпатажным образом американского коллеги скрывается множество положительных характеристик.

"Он конкретный абсолютно, адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы или возникающие в ходе дискуссии новые элементы", – заявил Владимир Путин. "Если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимоотношений, который нам нужен", – добавил он.

Примечательно, что многие журналисты попытались узнать у главы государства подробности разговора с Дональдом Трампом. В ответ российский лидер отметил, что он не вправе полностью разглашать эту информацию, так как "в мировой практике так не принято". "Его (американского президента. – Прим. Ред.) реально интересовали какие-то детали. Я насколько мог, подробно на все это ответил", – пояснил Владимир Путин.

Путин: Трамп телевизионный сильно отличается от реального человека. Он конкретный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует pic.twitter.com/56yy1DfCeP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.

При этом глава Кремля все же раскрыл некоторые подробности переговоров с Трампом. По его словам, одним из главных прорывов, которые удалось достигнуть вместе с президентом США, является договоренность о создании зон безопасности в Сирии.

Вечер в Гамбурге: Владимир Путин и Мелания Трамп pic.twitter.com/guEQk0fNSW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.

Добавим, что журналист американского телеканала NBC News при обращении к Владимиру Путину заявил, что "от Белого дома практически нет никакой информации" о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США. "Мы им строго укажем", – пошутил в ответ глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что супруга главы Соединенных Штатов Меланья Трамп пыталась сорвать его переговоры с Владимиром Путиным. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, встреча двух президентов очень затянулась, и члены администрации республиканца "отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это не сработало".