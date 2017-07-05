Пескова обескуражил неожиданный вопрос о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог рассказать о подготовке Владимира Путина к крепкому рукопожатию главы США Дональда Трампа. Вопрос обескуражил представителя Кремля.

"Вы поставили меня в тупик", – признался он журналистам Lenta.ru, которые задали вопрос о своеобразной манере американского лидера приветствовать коллег.

Стоит отметить, что глава Белого дома известен особым стилем пожимать руку, который характеризуется как "дергай и тащи". Такое рукопожатие, по мнению психологов, может говорить о "демонстрации силы". "Жертвами" Трампа уже стали несколько политиков, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Напомним, дата встречи Путина и Трампа уже объявлена официально. Президенты побеседуют 7 июля на полях саммита G20, который пройдет в Гамбурге. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, прежде всего лидеры обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом.

Между тем, западная пресса пестрит комментариями в преддверии встречи президентов России и США. Журналисты считают, что Дональду Трампу удастся справиться с напором российского лидера Владимира Путина.