Варшава поставила Киеву ультиматум на пути в ЕС

Оценка Киевом действий "Украинской повстанческой армии" (деятельность организации запрещена в России) и спорная трактовка других исторических фактов препятствуют процессам евроинтеграции Украины. Власти Польши заявили, что наложат вето при голосовании по вопросу вступления соседней страны в Европейский союз.

Украина не войдет в Европу с Бандерой. Власти Польши воспользуются правом вето, если исторические разногласия между Киевом и Варшавой не будут разрешены, предупредил глава польского МИДа Витольд Ващиковский.

Это заявление должно развеять царящую в украинских властных кругах эйфорию. Ранее в Брюсселе говорили, что соглашение, которое предусматривает ассоциацию между Украиной и ЕС, начнет действовать 1 сентября.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой", – сказал Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

Говоря о проблемах 1990-х, он имел в виду статус польских меньшинств в этих странах. По словам чиновника, имея такой опыт, Варшава намерена требовать, чтобы все дела были улажены "до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве".

Глава МИДа в своем мнении не одинок. Недавно председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". Он также напомнил украинскому лидеру Петру Порошенко, что с Бандерой вход в Европу закрыт.

Не в восторге от перспективы принять в семью Украину и другие страны ЕС. В 2016 году в Нидерландах провели референдум, на котором граждане выступили против ассоциации с ней. В итоге голландцы согласились – при условии, что это не станет шагом к получению Киевом членства и не даст украинцам права на проживание или работу в государствах ЕС.