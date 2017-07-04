Варшава поставила Киеву ультиматум на пути в ЕС
Украина не войдет в Европу с Бандерой. Власти Польши воспользуются правом вето, если исторические разногласия между Киевом и Варшавой не будут разрешены, предупредил глава польского МИДа Витольд Ващиковский.
Это заявление должно развеять царящую в украинских властных кругах эйфорию. Ранее в Брюсселе говорили, что соглашение, которое предусматривает ассоциацию между Украиной и ЕС, начнет действовать 1 сентября.
"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой", – сказал Ващиковский в интервью изданию wPolityce.
Говоря о проблемах 1990-х, он имел в виду статус польских меньшинств в этих странах. По словам чиновника, имея такой опыт, Варшава намерена требовать, чтобы все дела были улажены "до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве".
Нови документи за украинските бандеровци— Bulgaria NewsFront (@BulgariaNews) 7 мая 2017 г.
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Глава МИДа в своем мнении не одинок. Недавно председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". Он также напомнил украинскому лидеру Петру Порошенко, что с Бандерой вход в Европу закрыт.
Не в восторге от перспективы принять в семью Украину и другие страны ЕС. В 2016 году в Нидерландах провели референдум, на котором граждане выступили против ассоциации с ней. В итоге голландцы согласились – при условии, что это не станет шагом к получению Киевом членства и не даст украинцам права на проживание или работу в государствах ЕС.
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