Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
Европе следует проснуться от летаргического сна, иначе она ежедневно будет оплакивать своих детей. Что касается Польши, то она не намерена более принимать у себя беженцев, заявила в сейме польский премьер Беата Шидло.
"Мы не допустим никакого шантажа со стороны Евросоюза. Мы не будем участвовать в безумии брюссельских элит", – сказала она.
Еврокомиссия и Европарламент на прошлой неделе пригрозили Польше, Венгрии и Австрии санкциями, если те продолжат отвергать квоты на беженцев. Однако Варшава, по словам лидера правящей партии "Право и справедливость", не уступит. Шидло подчеркнула что прием беженцев обернулся бы социальной катастрофой и заставил бы радикально снизить уровень безопасности в Польше.
"Среди тех, кто возвращается с Ближнего Востока, много преступников, которые должны быть в тюрьме вместо того, чтобы разгуливать по Европе, получая социальные льготы", – считает Лешек Миллер, лидер социал-демократической партии Польши. Как пишет французское издание Boulevard Voltaire, Миллер призвал закрыть радикальные мечети, выгнать из страны всех экстремистски настроенных имамов и иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими организациями, а также ликвидировать все джихадистские ячейки на континенте.
Paryż + polityka multi-kulti m.in. #Tusk'a = trzeci świat#imigracja #TakdlaTuska #27do1 #wtylewizji #uchodzcy #francja #wiem #wieszwiecej pic.twitter.com/igVLY8tJrE— Instytut Prawdy ���� (@In_Praw) 13 марта 2017 г.
Обращение Шидло к европейцам продиктовано массовой иммиграцией и террористическими актами в европейских городах. Премьер привела в пример трагедию в Манчестере, где от бомбы Салмана Абеди погибли двое граждан Польши. Глава польского правительства подчеркнула, что угроза национальной безопасности связана с тем, что в страну приезжают представители наций, кардинально отличающихся в культурном плане.
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