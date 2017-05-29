Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности

Прием беженцев обернется для Польши социальной катастрофой и поставит под угрозу национальную безопасность страны. Варшава дала четко понять руководству ЕС: она не намерена идти на поводу у "безумных брюссельских элит".

Европе следует проснуться от летаргического сна, иначе она ежедневно будет оплакивать своих детей. Что касается Польши, то она не намерена более принимать у себя беженцев, заявила в сейме польский премьер Беата Шидло.

"Мы не допустим никакого шантажа со стороны Евросоюза. Мы не будем участвовать в безумии брюссельских элит", – сказала она.

Еврокомиссия и Европарламент на прошлой неделе пригрозили Польше, Венгрии и Австрии санкциями, если те продолжат отвергать квоты на беженцев. Однако Варшава, по словам лидера правящей партии "Право и справедливость", не уступит. Шидло подчеркнула что прием беженцев обернулся бы социальной катастрофой и заставил бы радикально снизить уровень безопасности в Польше.

"Среди тех, кто возвращается с Ближнего Востока, много преступников, которые должны быть в тюрьме вместо того, чтобы разгуливать по Европе, получая социальные льготы", – считает Лешек Миллер, лидер социал-демократической партии Польши. Как пишет французское издание Boulevard Voltaire, Миллер призвал закрыть радикальные мечети, выгнать из страны всех экстремистски настроенных имамов и иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими организациями, а также ликвидировать все джихадистские ячейки на континенте.

Обращение Шидло к европейцам продиктовано массовой иммиграцией и террористическими актами в европейских городах. Премьер привела в пример трагедию в Манчестере, где от бомбы Салмана Абеди погибли двое граждан Польши. Глава польского правительства подчеркнула, что угроза национальной безопасности связана с тем, что в страну приезжают представители наций, кардинально отличающихся в культурном плане.