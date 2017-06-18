Киев выставил себя на посмешище из-за стремления в НАТО

В интервью австрийскому журналу Profil министр иностранных дел Украины Павел Климкин попытался замаскировать стремление Киева любой ценой вступить в НАТО тем, что принятие Украины в Североатлантический альянс будто бы пойдет ему на пользу. Это заявление стало очередным поводом для шуток над украинской властью.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины, НАТО нужно готовиться отвечать на новые вызовы, и делать это вместе с Киевом будет легче, чем без него.Таким образом, отчаянное стремление украинских властей любой ценой добиться вступления страны в военный альянс он попытался выставить таким образом, будто это Украины предлагает свою помощь.

"Наши партнеры по НАТО могут многому у нас научиться. Имею в виду тактику, выносливость и боеготовность. Без них даже самое современное вооружение не поможет", – заявил Павел Климкин. "С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше", – не смогла пройти мимо такого перла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Украина и НАТО – 20 лет партнерства: в Киев едет комиссия Альянса во главе со Столтенбергом, готовится ряд важнейши https://t.co/WFlL9V1lEA pic.twitter.com/uEKNrc30dg — Диалог.UA (@Dialog_UA) 17 июня 2017 г.

"А как вам заманчивое предложение Альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе "тысяч российских танков", – добавила она на своей странице в Facebook. Впрочем, на вступлении Украины в НАТО Павле Климкин не остановился. Он обрисовал и перспективы и превращения страны в одного из членов Евросоюза.

По словам главы украинского МИД, это произойдет тогда, когда к вступлению будет готов сам ЕС. Киев же с этим не спешит. Эту логическую конструкцию Мария Захарова назвала шедевральной и применимой к самым разным ситуациям. "Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: "Полет правительства Украины на Луну произойдет тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим", – пошутила официальный представитель Министерства иностранных дел России.

У военных экспертов скепсис вызвало даже не само заявление Павла Климкина, а тот факт, что именно он, а не министр обороны страны, решил похвастаться военной мощью. "Какая тактика? Она провальная, ведь они проиграли все, что могли", – цитирует Russia Today директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова.

Боеготовность украинской армии по сравнению с предыдущими годами действительно немного увеличилась, но только за счет иностранного участия в подготовке военных и финансировании вооруженных сил. "ВСУ и Нацгвардия Украины сами учатся у представителей НАТО, чему они их там собираются обучать? Я думаю, что ничему", – заметил военный эксперт.

"НАТО придется заниматься всеми проблемами украинской армии, которая преодолеть их никак не может. Речь идет о страшной коррупции, ужасной логистике, полуразрушенном оборонно-промышленном комплексе, который своим войскам почти ничего предложить не может", – подчеркнул он. В случае присоединения Украины к НАТО, военный потенциал Североатлантического альянса только уменьшится. По всей видимости, понимают это и иностранные специалисты. О том, как они в таком случае смотрят на бравурные заявления украинского министра, остается только догадываться.

