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Политика

Киев выставил себя на посмешище из-за стремления в НАТО

Павел Климкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk
В интервью австрийскому журналу Profil министр иностранных дел Украины Павел Климкин попытался замаскировать стремление Киева любой ценой вступить в НАТО тем, что принятие Украины в Североатлантический альянс будто бы пойдет ему на пользу. Это заявление стало очередным поводом для шуток над украинской властью.
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По словам главы Министерства иностранных дел Украины, НАТО нужно готовиться отвечать на новые вызовы, и делать это вместе с Киевом будет легче, чем без него.Таким образом, отчаянное стремление украинских властей любой ценой добиться вступления страны в военный альянс он попытался выставить таким образом, будто это Украины предлагает свою помощь.

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"Наши партнеры по НАТО могут многому у нас научиться. Имею в виду тактику, выносливость и боеготовность. Без них даже самое современное вооружение не поможет", – заявил Павел Климкин. "С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше", – не смогла пройти мимо такого перла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"А как вам заманчивое предложение Альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе "тысяч российских танков", – добавила она на своей странице в Facebook. Впрочем, на вступлении Украины в НАТО Павле Климкин не остановился. Он обрисовал и перспективы и превращения страны в одного из членов Евросоюза.

По словам главы украинского МИД, это произойдет тогда, когда к вступлению будет готов сам ЕС. Киев же с этим не спешит. Эту логическую конструкцию Мария Захарова назвала шедевральной и применимой к самым разным ситуациям. "Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: "Полет правительства Украины на Луну произойдет тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим", – пошутила официальный представитель Министерства иностранных дел России.

У военных экспертов скепсис вызвало даже не само заявление Павла Климкина, а тот факт, что именно он, а не министр обороны страны, решил похвастаться военной мощью. "Какая тактика? Она провальная, ведь они проиграли все, что могли", – цитирует Russia Today директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова.

Боеготовность украинской армии по сравнению с предыдущими годами действительно немного увеличилась, но только за счет иностранного участия в подготовке военных и финансировании вооруженных сил. "ВСУ и Нацгвардия Украины сами учатся у представителей НАТО, чему они их там собираются обучать? Я думаю, что ничему", – заметил военный эксперт.

"НАТО придется заниматься всеми проблемами украинской армии, которая преодолеть их никак не может. Речь идет о страшной коррупции, ужасной логистике, полуразрушенном оборонно-промышленном комплексе, который своим войскам почти ничего предложить не может", – подчеркнул он. В случае присоединения Украины к НАТО, военный потенциал Североатлантического альянса только уменьшится. По всей видимости, понимают это и иностранные специалисты. О том, как они в таком случае смотрят на бравурные заявления украинского министра, остается только догадываться.

Автор: Геннадий Куприянов18 июня 2017, 12:14
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