Киев выставил себя на посмешище из-за стремления в НАТО
По словам главы Министерства иностранных дел Украины, НАТО нужно готовиться отвечать на новые вызовы, и делать это вместе с Киевом будет легче, чем без него.Таким образом, отчаянное стремление украинских властей любой ценой добиться вступления страны в военный альянс он попытался выставить таким образом, будто это Украины предлагает свою помощь.
"Наши партнеры по НАТО могут многому у нас научиться. Имею в виду тактику, выносливость и боеготовность. Без них даже самое современное вооружение не поможет", – заявил Павел Климкин. "С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше", – не смогла пройти мимо такого перла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Украина и НАТО – 20 лет партнерства: в Киев едет комиссия Альянса во главе со Столтенбергом, готовится ряд важнейши https://t.co/WFlL9V1lEA pic.twitter.com/uEKNrc30dg— Диалог.UA (@Dialog_UA) 17 июня 2017 г.
"А как вам заманчивое предложение Альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе "тысяч российских танков", – добавила она на своей странице в Facebook. Впрочем, на вступлении Украины в НАТО Павле Климкин не остановился. Он обрисовал и перспективы и превращения страны в одного из членов Евросоюза.
По словам главы украинского МИД, это произойдет тогда, когда к вступлению будет готов сам ЕС. Киев же с этим не спешит. Эту логическую конструкцию Мария Захарова назвала шедевральной и применимой к самым разным ситуациям. "Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: "Полет правительства Украины на Луну произойдет тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим", – пошутила официальный представитель Министерства иностранных дел России.
У военных экспертов скепсис вызвало даже не само заявление Павла Климкина, а тот факт, что именно он, а не министр обороны страны, решил похвастаться военной мощью. "Какая тактика? Она провальная, ведь они проиграли все, что могли", – цитирует Russia Today директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова.
Боеготовность украинской армии по сравнению с предыдущими годами действительно немного увеличилась, но только за счет иностранного участия в подготовке военных и финансировании вооруженных сил. "ВСУ и Нацгвардия Украины сами учатся у представителей НАТО, чему они их там собираются обучать? Я думаю, что ничему", – заметил военный эксперт.
#Климкин:— Свердловский НКВД (@SverdlovNKVD) 18 июня 2017 г.
«Наши партнёры по #НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идёт о тактике, выносливости и боеготовности»#Украина #ВСУ pic.twitter.com/pqE64PJgYT
"НАТО придется заниматься всеми проблемами украинской армии, которая преодолеть их никак не может. Речь идет о страшной коррупции, ужасной логистике, полуразрушенном оборонно-промышленном комплексе, который своим войскам почти ничего предложить не может", – подчеркнул он. В случае присоединения Украины к НАТО, военный потенциал Североатлантического альянса только уменьшится. По всей видимости, понимают это и иностранные специалисты. О том, как они в таком случае смотрят на бравурные заявления украинского министра, остается только догадываться.
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