СПЧ проследит за выборами 10 сентября

Мониторинговая группа Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за ходом региональных избирательных кампаний. Правозащитники намерены наблюдать и за ходом самого голосования, которое пройдет 10 сентября.



Как рассказал член Совета Игорь Борисов, в СПЧ создана мониторинговая группа, в которой он является сопредседателем. "Мы ведем мониторинг избирательных процедур", – сообщил он.

По словам правозащитника, эксперты группы выезжают в субъекты Федерации, чтобы лично следить за ходом избирательной кампании. Борисов отметил, что проводится комплексное исследование, связанное с процедурами выдвижения и регистрации кандидатов. В ближайшее время мы его обнародуем", – добавил эксперт. Как напоминает ТАСС, мониторинговая группа СПЧ была создана в 2015 году. Она, в частности, работала во время выборов в Госдуму в 2016 году.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах Федерации. Также пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов в 125 районах.