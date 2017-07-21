Госдума закрыла весеннюю сессию

Весенняя сессия российской Госдумы VII созыва завершилась под звуки государственного гимна. Подводя итоги, спикер нижней палаты назвал в числе достижений укрепление депутатской дисциплины, близящийся к завершению "разбор законодательных завалов" и парламентский контроль за выполнением принятых решений. Хотя, подчеркнул Вячеслав Володин, главную оценку работе даст избиратель, интересы которого парламентарии призваны защищать.

Нижней палате парламента за время работы седьмого созыва удалось выстроить конструктивные отношения с правительством. Вячеслав Володин уверен, что это позволило повысить качество законотворческой деятельности.

"И дальше необходимо развивать формы взаимодействия с правительством, чтобы улучшить правоприменительную практику и повысить эффективность парламентского контроля за реализацией принимаемых решений", – сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что таким образом нижняя палата выходит на новый качественный уровень, который поддерживается всеми фракциями.

"Да, это непросто – но в итоге окончательный вариант закона получает максимальное одобрение. В этом случае мы с вами должны понимать: если закон поддержали все политические фракции Госдумы, его поддержало и подавляющее большинство населения нашей страны", – указал спикер.

Володин отметил, что Госдума успешно ликвидирует так называемые законодательные завалы, скопившиеся из законопроектов прошлых созывов. Завершить этот труд удастся уже в следующую весеннюю сессию. "У нас есть все возможности при том темпе, который мы набрали вместе, который стал уже привычным, завершить эту работу к началу весенней сессии следующего года", – сказал он. Спикер сообщил, что на сегодняшний день Госдума на 59% сократила количество "законодательных завалов", в работе остается 840 законопроектов, передает ТАСС.

Деятельность нынешнего созыва нижней палаты парламента началась с изменения регламента. Более продолжительные пленарные заседания, запрет голосования за отсутствующих, штрафы за "прогулы" – как отмечается, новый темп работы потребовал от народных избранников предельной концентрации. Но и эффект превзошел все ожидания.

Достаточно вспомнить те же "законодательные завалы", которые депутатам за неполные семь месяцев удалось сократить более чем вдвое. По мнению большинства наблюдателей, наиболее важной в уходящую сессию стала работа над резонансным законопроектом о реновации жилого фонда Москвы. Первая редакция документа вызвала множество вопросов и даже протесты.

Однако руководству Госдумы удалось не только добиться консенсуса, но и заручиться поддержкой самых острых критиков документа – таких, как председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская. "Тяжелейший был случай, практически никто не предполагал, что удастся выйти на консенсус. Но мы вышли на консенсус, это очень было важно, особенно по такой теме, как реновация", признавался позже Вячеслав Володин.

По мнению экспертов, переломным моментом в затянувшемся обсуждении стали парламентские слушания. Депутаты пригласили в Госдуму 350 москвичей, чьи дома вошли в перечень для голосования по программе реновации. К такой практике парламент прибег впервые – и, убедившись в ее эффективности, решил проводить "широкие слушания" и впредь. Этот же формат использовали при обсуждении законопроекта, призванного защитить интересы участников долевого строительства.

Одним из важных документов, принятых Госдумой в эту сессию, стали поправки в закон о гражданстве. Вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства Российской Федерации. Кроме того, определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм. Этот же документ устранил препятствия для получения российского гражданства украинцами.

Депутаты также наводили порядок в сфере интернета. В частности, закон об онлайн-кинотеатрах сохранил возможность работы в России иностранных ресурсов. Принят законопроект о регулировании деятельности мессенджеров. Запрещено использовать в России анонимайзеры – сервисы, позволяющие обходить блокировку запрещенных сайтов в интернете. Принят законопроект о мерах против распространения нелегальных сим-карт, направленный на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Под занавес сессии одобрен "закон для владельцев 6 соток" – так назвали в Госдуме "лесную амнистию". Документ позволит легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда. Он устранит противоречия в сведениях, заключенных в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как подчеркивают депутаты, это закон не для "богатых и великих с полями для гольфа, а для обычных людей".

Спикер Госдумы в заключительной речи отметил большой потенциал парламентской дипломатии и межпарламентского взаимодействия. В качестве примера Вячеслав Володин напомнил о синхронном рассмотрении совместно с Кнессетом Израиля вопроса в связи с решением Польши снести памятники борцам с фашизмом.

Володин подчеркнул, что многое предстоит еще сделать. И надо помнить, что главную оценку работе депутатов дает избиратель. Приоритет Госдумы – защита прав и интересов граждан России.