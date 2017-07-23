Германия устроила скандал из-за турбин в Крыму
Источник в германском внешнеполитическом ведомстве заявил, что этот инцидент отрицательно скажется на отношениях Москвы и Берлина. Сотрудник министерства заявил, что именно Кремль нарушает режим санкций, хотя корпорация Siemens ранее сама отказалась уходить с российского рынка.
"Правительство ФРГ еще раз напоминает российской стороне о ее обязательствах и отмечает, что подобное крупное нарушение санкционного режима в очередной раз повредит германо-российским отношениям", – цитирует его местное издание Bild am Sonntag. Источник отметил, что Берлин неоднократно предупреждал Москву о необходимости соблюдать режим ограничений.
Напомним, после введения санкций компания Siemens отказалась уходить с российского рынка. Предприятие, которое функционирует на территории страны уже более 160 лет, лишь ужесточит правила работы. Так, проекты по созданию газотурбинного оборудования будут осуществляться собственным филиалом Siemens в России.
Тем не менее, как писали Dni.Ru, компания планирует приостановить поставку турбин в Крым.Siemens разрывает лицензионное соглашение с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций с комбинированным циклом, а также выходит из совместного предприятия "Интеравтоматика", которое было подрядчиком перевозки двигателей на территорию полуострова.
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