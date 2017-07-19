Госдума упростила получение гражданства для украинцев

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об упрощении получения российского паспорта гражданами Украины. В поддержку инициативы высказалось большинство членов нижней палаты парламента.

В соответствии с нормативно-правовым актом, украинцам теперь достаточно лишь нотариально заверенного в России заявления о том, что они отказываются от украинского гражданства. Второе идентичное заявление будет направляться на Украину.

Однако никаких документов оттуда для подтверждения выхода из гражданства не требуется. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, это обусловлено тем, что Киев сознательно затрудняет выдачу таких справок.

Поправка значительно облегчит жизнь украинцам, в том числе тем, кто проживает в Крыму. По словам Крашенинникова, эту норму ждут сотни тысяч людей, чьи права нарушают власти Украины, которые попросту игнорируют заявления о выходе из гражданства. Крашенинников назвал сложившуюся ситуацию тупиковой, отметив при этом, что из-за этого люди не имеют право легально работать и получать гражданство со всеми вытекающими обстоятельствами.





"Поэтому было принято решение, что человек, который желает получить вид на жительство, либо гражданство Российской Федерации, отказывается от гражданства, оформляя это нотариально", – заявил ранее законодатель.

Кроме того, нижняя палата парламента утвердила текст присяги для получения гражданства России. Он был разработан при активном участии всех четырех думских фракций.

Текст присяги звучит следующим образом: "Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

Идея присяги появилась с подачи президента Владимира Путина. Глава государства высказался об этом во время одной из встреч со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. По словам Павла Крашенинникова, очень важно, что сама процедура присяги будет иметь юридический характер, она будет проходить в торжественной обстановке.





Также Госдума утвердила возможность отзыва у иностранцев приобретенного ими российского гражданства за экстремизм и террористическую деятельность. В соответствии с действующим законодательством, при подаче заявления с просьбой о приеме человек обязуется соблюдать законы страны.

В случае, если он предоставил ложные сведения для вступления в гражданство, то решение о его выдаче может быть аннулировано.

Нормативно-правовой акт понимает под сообщением заведомо ложных сведений "нежелание соблюдать Конституцию и российские законы, которое доказано привлечением к уголовной ответственности по таким статьям, как содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и другое".

